Evropski univerzitet Kallos Tuzla uspješno prošao na dva istraživačka projekta u okviru Javnog poziva Federalnog ministarstva

Evropski univerzitet Kallos Tuzla uspješno je prošao u okviru Javnog poziva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu.

Riječ je o projektima Percepcije građana i policije o stanju sigurnosti Zeničko-dobojskog kantona – voditelj projekta prof. dr Kemal Brkić i Uticaj socijalne i ekonomske politike na smanjenje stope nasilja nad ženama – voditelj projekta prof. dr Vesna Huremović

Obje prijave su ocijenjene kao formalno ispravne i uredne, čime je potvrđen kvalitet pripreme i stručnost timova koji stoje iza ovih projekata. Projekte je podržalo Federalno ministarstvo, što dodatno potvrđuje značaj istraživanja koja će se realizovati tokom 2025. godine.

Univerzitet Kallos se zahvaljuje saradnicima i istraživačima koji su učestvovali u izradi projektnih prijava, te poziva studente i akademsku zajednicu da nastave pratiti aktivnosti Univerziteta u oblasti nauke i istraživanja.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla ostaje posvećen razvoju naučno-istraživačkog rada i doprinosu rješavanju važnih društvenih pitanja u Bosni i Hercegovini.

/ISTRAŽUJEMO/ Kako vizni režim između BiH i Kosova utiče na svakodnevni život?