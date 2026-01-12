Svečanom promocijom diplomanata Evropski univerzitet Brčko distrikt proslavio 15 godina uspješnog rada

Evropski univerzitet Brčko distrikt obilježio je 15 godina rada svečanom ceremonijom na kojoj su dodijeljene diplome studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija.

Među oko 200 diplomanata bila je i Pavka sa Stomatološkog fakulteta, koja ovaj dan opisuje kao posebno emotivan. Kaže da je izuzetno zadovoljna organizacijom dodjele diploma i odnosom koji je tokom studija imala s Univerzitetom, te da ga bez zadrške preporučuje drugima, naročito jer su joj studije otvorile vrata zaposlenja u struci.

„Zadovoljna sam, sve je proteklo uredno i zahvaljujući stečenom znanju već radim u struci. Zaposlila sam se, položila državni ispit i danas sam ovdje na dodjeli diploma” kazala je Pavka Vukić, studentica Stomatološkog fakulteta.

Od osnivanja Evropskog univerziteta u Brčko distriktu kroz njegove studijske programe prošle su hiljade studenata, od kojih su se brojni nakon završenog prvog ciklusa ponovo vraćali kako bi nastavili školovanje i stekli zvanja magistra ili doktora nauka. U 2026. godinu Univerzitet ulazi s jasno postavljenim ciljevima, među kojima je posebno istaknuto očuvanje i daljnje jačanje kredibiliteta ove visokoškolske ustanove kao prostora u kojem studenti imaju priliku učiti svoju struku od vrhunskih profesora.

“Danas obilježavamo 15 godina postojanja Univerziteta, što svakako nije zanemariv period za jednu visokoškolsku ustanovu. U tom vremenu izrasli smo u ozbiljnu instituciju sa šest fakulteta, pri čemu nismo širili broj fakulteta, već smo kontinuirano unapređivali nastavne planove i programe. Zadovoljni smo što smo dočekali ovu značajnu godišnjicu, posebno imajući u vidu da broj studenata iz godine u godinu raste. Samo ove godine upisano je oko 800 studenata, što je značajan rezultat u poređenju s drugim univerzitetima gdje je trend upisa u padu. Ako se uzme u obzir da se taj broj ponavlja svake godine, dolazi se do više od tri hiljade studenata u periodu od četiri godine, uz napomenu da ne postoji precizna evidencija o onima koji su u međuvremenu prekinuli studij ili prešli na druge ustanove.“ navodi rektor Univerziteta Nedeljko Stanković.

Ovogodišnja manifestacija bila je usmjerena i na dodatno jačanje saradnje između Evropskog univerziteta i Brčko distrikta, s posebnim naglaskom na povezivanje akademske zajednice s lokalnom zajednicom. Kroz isticanje zajedničkih interesa, fokus je stavljen na doprinos Univerziteta razvoju privrede i ekonomije Brčko distrikta, uz ideju da znanje, istraživanje i obrazovanje budu temelj održivog razvoja i boljeg kvaliteta života za sve građane.

“Kada je riječ o saradnji s Evropskim univerzitetom, u proteklom periodu realizovan je niz stručnih skupova posvećenih temama koje su značajne za lokalnu zajednicu. Najavljeno je i održavanje novog stručnog, odnosno naučnog skupa koji će se baviti radom Berze, temom koja je trenutno posebno aktuelna u Brčko distriktu. Saradnja između institucija, kako je istaknuto, već daje vidljive rezultate, uz očekivanje da će u narednom periodu biti dodatno unaprijeđena. Brčko distrikt, kao relativno mlada administrativna jedinica osnovana 2000. godine, ima nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja, te se zajedno s visokoškolskim ustanovama na ovom području postepeno razvija u univerzitetski centar. Veliki broj studenata koji danas studiraju u Brčko distriktu prepoznat je kao važan doprinos ukupnom razvoju lokalne zajednice.” dodaje Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

“Bez visokog obrazovanja nema ni razvoja društva. Brčko distrikt prije osnivanja Evropskog univerziteta nije imao vlastitu visokoškolsku ustanovu, a sam Univerzitet je tokom proteklih 14 do 15 godina prolazio kroz različite faze uspona i izazova. Taj period, kako je istaknuto, obilježen je i početnim otporom lokalnih vlasti prema prihvatanju privatnih univerziteta kao dijela obrazovnog sistema. A danas, ovaj Univerzitet iza sebe ima mnoštvo različitih studenata I njihovih profila” kazao je Anto Domić, dogradonačelnik Brčko distrikta.

Današnjom svečanom manifestacijom promovisan je veći broj doktora nauka, dok je diplomu prvog i drugog ciklusa studija preuzelo više stotina studenata. Tom prilikom dodijeljene su i zlatne plakete najuspješnijim studentima, kao priznanje za ostvarene rezultate tokom školovanja. U obraćanjima je naglašeno da će Evropski univerzitet i u narednom periodu ostati snažna podrška studentima i jedan od ključnih nosilaca kvalitetnog obrazovanja u Bosni I Hercegovini.