Prezentacija biznis planova na Univerzitetu FINRA Tuzla

Danas, 29. oktobra 2025. na Univerzitetu FINRA Tuzla je održano finalno takmičenje u prezentaciji biznis planova za studente druge godine. Studenti svih pet studijskih programa radili su na izradi biznis plana u prvoj godini, u okviru predmeta Poduzetništvo i Osnove poslovnih finansija. Od ukupno 40 biznis planova, odabrano je 20 najboljih, a 12 biznis planova se kvalifikovalo u finalno takmičenje.

U ulozi žirija i ocjenjivača bili su predstavnici bankarskog sektora, direktor Raiffeisen banke Senad Uzunić, predstavnice Unicredit banke Amra Jahić i Senita Delić, bivši direktor Tuzlanske banke – NLB banke Almir Šahinpašić, pomoćnica gradonačelnika Grada Tuzla za ekonomski razvoj Alma Halilović, direktor JP Komunalac Admir Bećirović, direktorica Asocijacije poslovnih žena SHE BiH Šemsa Mujaković, uspješan poduzetnik i direktor Green Light d.o.o. Damir Numić, te nastavnici prof.dr. Ismet Kalić, doc.dr. Nerma Saračević i Mr.sc. Adem Azapagić.

U finalnom takmičenju, u kojem je odabrano 12 najboljih biznis planova, učestvovala su 23 studenta druge godine: Amra Bajrić, Arnela Pašević, Danis Bratovčić, Emina Podanović, Nerma Orlić, Erna Mušanović, Elma Atić, Rania Musić, Marko Tomić, Nejla Suljić, Adna Selimović, Ajna Vejzović, Ajla Hasanbašić, Ćerima Hasić, Asmir Aščić, Lejla Osmanović, Armin Alić, Aldin Moranjkić, Mirela Avdić, Adna Kamerić, Dženita Hamustafić, Ajla Mešanović i Elma Mešanović.

Svim učesnicima dodijeljeni su certifikati i prigodni pokloni, a za tri najbolja biznis plana uručena priznanja i novčane nagrade. Prvo mjesto je osvojio Aldin Moranjkić, drugo mjesto osvojile su Ajla Mešanović i Elma Mešanović, i treće mjesto osvojila je Mirela Avdić.

Univerzitet FINRA Tuzla će organizovati međunarodno takmičenje biznis planova 27.marta 2026.godine, koje će okupiti studente ekonomskih fakulteta iz BiH i regiona. Na ovaj način potvrđujemo svoju opredijeljenost razvoju poduzetničkog duha i jačanju poduzetničkih vještina kod studenata. Razvijanje kreativnosti, inovativnosti i preduzetničkog načina razmišljanja predstavlja temelj njihovog budućeg uspjeha u dinamičnom i savremenom poslovnom okruženju.