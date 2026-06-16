Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 17.06.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama 3. Tuzlanske brigade i Slavinovićkog odreda 1992 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Općine Banovići:

– u naselju Draganja Tulovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Brigići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

3. Grada Živinica u naseljima Šarenjak i ORB u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

4. Grada Srebrenika u naselju Dedići kod džamije u vremenu 09:00 do 15:30 sati,

5. Grada Lukavca u ulicama Omladinska, Podrinjska, Bana Borića i Alekse Šantića u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

6. Općine Kalesija:

– u naselju Međaš Raskršće u vremenu od 08:30 do 09:30 sati,

– u naselju Međaš Rajkovine u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima Međaš Dolina i Međaš Mešanovići u vremenu od 12:00 do 13:00 sati,

– u naselju Međaš Javrići u vremenu od 13:45 do 14:45 sati.

Dana 18.06.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama Kojšino, Borić, Džindić Mahala, Ludviga Kube u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naseljima Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi, Kolimer, Cviljevina i Čifluk u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naseljima Krušik, Lisovići, Brezik i dijelu naselja Podorašje (Ahmetovići) u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

– u naselju Cage Aletići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Cage Ćosići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

3. Grada Živinica:

– u naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići,Suha Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

– u ulicama 1. ulica i Školska (početak ulice od kružnog toka) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

4. Općine Kalesija u naseljima Gornje Hrasno, Donje Hrasno, Seljublje i Paraći u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.