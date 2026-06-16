Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 17.06.2026. godine (srijeda) na području:
1. Grada Tuzle:
– u ulicama 3. Tuzlanske brigade i Slavinovićkog odreda 1992 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2. Općine Banovići:
– u naselju Draganja Tulovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u naselju Brigići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,
3. Grada Živinica u naseljima Šarenjak i ORB u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
4. Grada Srebrenika u naselju Dedići kod džamije u vremenu 09:00 do 15:30 sati,
5. Grada Lukavca u ulicama Omladinska, Podrinjska, Bana Borića i Alekse Šantića u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
6. Općine Kalesija:
– u naselju Međaš Raskršće u vremenu od 08:30 do 09:30 sati,
– u naselju Međaš Rajkovine u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,
– u naseljima Međaš Dolina i Međaš Mešanovići u vremenu od 12:00 do 13:00 sati,
– u naselju Međaš Javrići u vremenu od 13:45 do 14:45 sati.
Dana 18.06.2026. godine (četvrtak) na području:
1. Grada Tuzle:
– u ulicama Kojšino, Borić, Džindić Mahala, Ludviga Kube u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,
– u naseljima Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi, Kolimer, Cviljevina i Čifluk u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.
2. Grada Srebrenika:
– u naseljima Krušik, Lisovići, Brezik i dijelu naselja Podorašje (Ahmetovići) u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,
– u naselju Cage Aletići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
– u naselju Cage Ćosići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.
3. Grada Živinica:
– u naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići,Suha Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
– u ulicama 1. ulica i Školska (početak ulice od kružnog toka) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.
4. Općine Kalesija u naseljima Gornje Hrasno, Donje Hrasno, Seljublje i Paraći u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.