Zaštita na radu u fokusu nakon dvije smrti radnika u Živinicama

Zaštita na radu ponovo je u fokusu nakon što su u Živinicama u samo tri dana smrtno stradala dva radnika na građevini.

Nakon što je 8. juna 2026. godine u Živinicama smrtno stradao radnik na gradilištu, danas je na području istog grada zabilježen novi slučaj sa smrtnim ishodom. Prema informacijama MUP-a TK, Policijskoj stanici Živinice oko 10:20 sati prijavljeno je da je jedna osoba pala sa visine, sa objekta u izgradnji.

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Na mjesto događaja upućena je patrola policije, a navodi prijave su potvrđeni. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na mjestu događaja konstatovao je smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu.

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O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mjesto događaja i rukovodit će uviđajem. Uviđaj će obaviti istražitelji OKP PU Živinice, inspektori zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, kao i stručno lice.

Dva slučaja za tri dana

Iako će istraga utvrditi tačne okolnosti pod kojima su se dogodile ove nesreće, činjenica da su u samo tri dana na području Živinica smrtno stradala dva radnika na građevini otvara ozbiljna pitanja o sigurnosti radnika, kontroli gradilišta i poštivanju propisa iz oblasti zaštite na radu.

Građevinarstvo spada među djelatnosti sa povećanim rizikom, posebno kada se radovi izvode na visini, uz upotrebu skela, mašina, električnih instalacija i druge opreme. Upravo zbog toga propisi nalažu obaveznu procjenu rizika, osposobljavanje radnika za siguran rad, korištenje zaštitne opreme, redovne kontrole sredstava za rad i nadzor nad provođenjem mjera zaštite.

Prema Zakonu o zaštiti na radu Federacije BiH, poslodavac je dužan organizovati poslove zaštite na radu, osigurati radnicima sigurne uslove za rad, izvršiti procjenu rizika, obučiti radnike za siguran rad i obezbijediti im odgovarajuća sredstva i opremu lične zaštite. Kod poslova na visini, radnici moraju imati propisanu opremu koja smanjuje rizik od pada, a poslodavac je odgovoran da se ta oprema koristi i da radnik ne bude izložen opasnostima koje se mogu spriječiti.

Rad na visini nosi najveći rizik

Propusti u zaštiti na radu najčešće se ne svode samo na jedno pitanje. U praksi se problemi najčešće odnose na nedovoljnu obučenost radnika, izostanak jasnih procedura, neprovođenje procjene rizika, nekorištenje zaštitne opreme ili situacije u kojima oprema postoji, ali se njena upotreba ne kontroliše dovoljno.

Posebno rizični su radovi na visini, gdje i jedan propust može imati najteže posljedice. Zbog toga zaštita na radu ne može biti samo formalnost u dokumentaciji, nego stalna obaveza poslodavca, nadzornih lica i svih koji učestvuju u organizaciji rada na gradilištu.

Šta pokazuju inspekcijski podaci

Prema Izvještaju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za 2025. godinu (koji je usvojila Skupština TK ) inspekcije rada, zaštite na radu i socijalne zaštite izvršile su 3.577 inspekcijskih pregleda. U istom periodu evidentirano je 108 prijava povreda na radu, od čega 99 težih, četiri lakše i jedna povreda sa smrtnim ishodom. Inspektori su izdali 519 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 557.402 KM.

Posljednje tragedije u Živinicama su, nažalost, posljednje upozorenje da se zaštita na radu mora posmatrati kao pitanje života radnika, a ne kao administrativna obaveza koja se ispunjava tek onda kada se dogodi nesreća.

Porodicama stradalih upućujemo izraze saučešća.