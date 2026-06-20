Pojačan promet prema jugu BiH, kolone na više graničnih prelaza

Pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje, a na pojedinim dionicama i graničnim prelazima zabilježena su zadržavanja, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na dionici Bradina, Konjic mogući su kraći zastoji, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje.

Zadržavanja se bilježe i na graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko i Zupci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja evidentirana na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, vozila radnim danima saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać, Ripač, na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić, Orljani.

Na magistralnoj cesti Konjic, Jablanica, u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu. Riječ je o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su zbog registracije putnika prema novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.