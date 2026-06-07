Vozači upozorenje: Magla, odroni i radovi usporavaju saobraćaj

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Vozačima se skreće pažnja i na moguće odrone, zbog čega se savjetuje opreznija vožnja i poštivanje saobraćajnih propisa.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva, u dužini od tri kilometra. Vozila se na tom dijelu usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, zbog radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić, Bihać, gdje je u toku rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Na magistralnoj cesti Konjic, Jablanica u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu. Riječ je o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbac, Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa.

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.