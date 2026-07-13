Pojačan izlaz iz BiH na nekoliko graničnih prelaza, na putevima bez većih gužvi

Saobraćaj na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se odvija bez većih zastoja i uz povoljne vremenske uslove, saopćili su iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK). Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze oprezno, održavaju sigurno odstojanje između vozila te obavezno koriste sigurnosni pojas. Pozivaju i sve ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A-1 Nemila – Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja – Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na dionici autoceste A-1 Lašva – Kakanj, gdje je zatvoreno oko šest kilometara autoceste, dok se vozila kreću dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom. Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava saobraćaja.

Radovi se izvode i na magistralnom putu M-5 kod graničnog prelaza Izačić – Bihać, gdje je zbog rekonstrukcije mosta preko potoka Mrižnica saobraćaj preusmjeren na privremenu obilaznicu uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnom putu Konjic – Jablanica, zbog zamjene dilatacije na Ribićkom mostu, saobraća se usporeno jednom trakom, dok se na prevoju Romanija, na dionici Podromanija – Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraća usporeno uz povremene kraće obustave.

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES) moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak i dalje na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.