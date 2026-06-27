Vikend donosi gužve na cestama: Vozačima upućen važan apel

Pojačan saobraćaj u BiH očekuje se tokom vikenda, a već u ranim jutarnjim satima zabilježena je intenzivnija frekvencija vozila na putnom pravcu Sarajevo, Mostar, kao i na pojedinim graničnim prelazima.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Vozačima koji putuju u najtoplijem dijelu dana savjetuje se da prave češće pauze i unose dovoljno vode, posebno zbog visokih temperatura koje mogu uticati na koncentraciju tokom vožnje.

Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će od 17:30 do 18:30 sati biti obustavljen saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu, na raskrsnici ulica 14. septembar i 770 Sbbr, od zgrade PTT-a do benzinske pumpe INA. Danas i sutra na području Srednjobosanskog kantona zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta.

Na autocesti A-1, zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraća dvosmjerno.

Radovi su aktuelni i na dionicama Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, u području Laništa, zbog redovnog održavanja, od 7 do 17 sati vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom, osim tokom vikenda.

Na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic, Jablanica. Riječ je o kraćoj dionici od oko 20 metara, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježen je na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika. Na graničnom prelazu Doljani nema većih gužvi na izlaznoj rampi iz BiH, ali je formirana duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz BIHAMK-a podsjećaju da su, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.