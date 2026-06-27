Preminuo Sergej Ivanov, bivši ruski ministar odbrane

Bivši ruski ministar odbrane Sergej Ivanov, koji je svojevremeno važio za mogućeg nasljednika predsjednika Vladimira Putina, preminuo je u 73. godini.

Ivanov je bio jedan od ključnih članova grupe poznate kao “siloviki”, koju su činili ljudi iz sovjetskih sigurnosnih struktura. Kao i Putin, karijeru je gradio u redovima KGB-a, a veliki utjecaj imao je nakon Putinovog dolaska na vlast početkom novog milenija.

Kremlj je u petak objavio kratko saopćenje u kojem je navedeno: “Vladimir Putin izrazio je najdublje saučešće porodici i prijateljima Sergeja Ivanova povodom njegove smrti.”

Ivanov je, kao i Putin, rođen u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu. Studirao je jezike, a potom je regrutovan u KGB, gdje je na početku karijere radio s budućim ruskim predsjednikom.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza Ivanov je napredovao kroz organizacije koje su naslijedile KGB, te je došao do pozicije zamjenika direktora sigurnosne službe FSB, dok je na njenom čelu bio Putin.

Za ministra odbrane imenovan je 2001. godine i bio je prvi civil na toj poziciji u modernoj ruskoj historiji.

Njegov politički utjecaj dodatno je porastao 2005. godine, kada je imenovan za zamjenika premijera, a zatim 2007. godine za prvog zamjenika premijera. Tada je nakratko važio za jednog od vodećih kandidata za Putinovog nasljednika na mjestu predsjednika, u periodu kada se Putin nakon dva mandata morao povući s predsjedničke funkcije.

Putin je na kraju za svog nasljednika izabrao Dmitrija Medvedeva, dok je Ivanov ostao zamjenik premijera. Kasnije je obavljao funkciju šefa kabineta Kremlja.

Sa te pozicije smijenjen je 2016. godine, nakon čega je imenovan za specijalnog predsjedničkog izaslanika za pitanja okoliša i saobraćaja. Ta promjena se u javnosti široko tumačila kao političko degradiranje.

Vijest o njegovoj smrti prva je objavila košarkaška organizacija VTB United League, u kojoj je Ivanov bio počasni predsjednik. Kasnije je smrt potvrdio i Kremlj.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u poruci saučešća opisao je Ivanova kao “izvanrednog državnika koji je dao neprocjenjiv lični doprinos razvoju moderne Rusije”.