Amar Dedić na posebnom režimu, Zmajevi danas kreću u pripreme za SAD

Amar Dedić zadržao se u Seattleu duže od ostatka reprezentacije Bosne i Hercegovine kako bi nastavio oporavak od povrede.

Procijenjeno je da će upravo u Seattleu imati najbolje uslove i terapije za oporavak mišića. Bh. reprezentativac bi do utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država trebao trenirati po posebnom režimu, s ciljem da bude spreman za nastup u najvažnijem meču za Zmajeve.

Njegova forma nije upitna, a stručni štab će kroz naredne dane pratiti njegovo stanje i prilagođavati intenzitet rada.

Dedić je posjetio bosansku džamiju u Seattleu, gdje je obradovao, ali i iznenadio sve prisutne. Njegov dolazak izazvao je posebnu pažnju među članovima bh. zajednice, koji su imali priliku susresti jednog od reprezentativaca BiH nakon velike pobjede protiv Katara.

Za to vrijeme njegovi saigrači, kao i članovi stručnog štaba, koristili su slobodno vrijeme koje su dobili nakon plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Od danas se nastavljaju pripreme za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Duel BiH, SAD igra se 2. jula u 02:00 sata po našem vremenu.