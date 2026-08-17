Amar Dedić danas potpisuje za Newcastle, Benfica dobija 35 miliona eura

Amar Dedić danas bi u Newcastleu trebao obaviti ljekarske preglede, nakon čega se očekuje potpisivanje petogodišnjeg ugovora s engleskim klubom.

Bh. reprezentativac je u nedjelju navečer privatnim letom iz Lisabona stigao u Newcastle, gdje bi tokom dana trebalo da budu završene posljednje formalnosti prije realizacije transfera.

Prema pisanju portala Reprezentacija.ba, Benfica će od transfera Amara Dedića ukupno inkasirati oko 35 miliona eura.

Dvadesettrogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine u novom klubu trebao bi zarađivati više od 200.000 eura mjesečno.

Potpisivanjem ugovora Amar Dedić će karijeru nastaviti u engleskom fudbalu, a ugovor s Newcastleom trebao bi ga za klub vezati narednih pet godina.