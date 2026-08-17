Mjesecima prijetio i tražio novac: U TK uhapšen državljanin Crne Gore

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su državljanina Crne Gore V.J., koji se sumnjiči za više krivičnih djela iznude počinjenih na području TK.

Hapšenju je prethodila višemjesečna istraga koju su policijski službenici provodili pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prema informacijama policije, krivična djela za koja se V.J. sumnjiči počinjena su u periodu od januara 2025. do marta 2026. godine.

Tokom kriminalističko-istražnih mjera i radnji prikupljena su saznanja i materijalni dokazi koji, prema navodima MUP-a TK, ukazuju na sumnju da je osumnjičeni pokušavao pribaviti protivpravnu imovinsku korist upućujući ozbiljne prijetnje oštećenim osobama.

Sumnja se da se V.J. u više navrata lažno predstavljao te putem telefona od oštećenih zahtijevao novac. Isplate je, prema rezultatima istrage, tražio putem platforme za online isplatu „x-bon“.

V.J. je uhapšen 14. augusta 2026. godine, nakon čega je nad njim provedena kriminalistička obrada.

Uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio više krivičnih djela iznude iz člana 295. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članovima 28, 31. i 55. istog zakona.