Spahić se oprostio od Džeke: „Za mene ćeš uvijek biti moj brat“

RTV SLON
Emir Spahić danas slavi 46. rođendan
Emir Spahić danas slavi 46. rođendan

Emir Spahić emotivnom se porukom oprostio od Edina Džeke nakon što je dugogodišnji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine završio reprezentativnu karijeru.

Džeko je nakon 152 nastupa za nacionalni tim odlučio zaključiti reprezentativni put, a od dresa BiH oprostio se nakon utakmice protiv Švedske na Bilinom polju. Tokom karijere postao je rekorder reprezentacije po broju nastupa i postignutih golova.

Spahić i Džeko godinama su dijelili reprezentativnu svlačionicu i teren, a zajedno su prošli i kroz jedan od najvažnijih perioda u historiji bh. fudbala. Nekadašnji saigrač, a danas direktor reprezentacije BiH, nakon Džekinog oproštaja uputio mu je poruku u kojoj se prisjetio zajedničkih trenutaka.

„Brate moj, teško je u nekoliko riječi opisati koliko mi je značilo sve što smo zajedno prošli. Bila mi je ogromna čast dijeliti s tobom teren, svlačionicu i sve one posebne trenutke u dresu naše reprezentacije. Od prvog do posljednjeg dana“, napisao je Spahić.

Zahvalio je Džeki za godine provedene u reprezentativnom dresu i sve što je pružio nacionalnom timu.

„Hvala ti, hvala za svaku utakmicu, svaki gol, svaku pobjedu, ali i za sve one trenutke koje možda niko sa strane nije vidio, a nama će zauvijek ostati u sjećanju. Hvala ti što si svojim odnosom prema reprezentaciji pokazao šta znači nositi grb Bosne i Hercegovine i što si generacijama ostavio nešto na šta će biti ponosne“, poručio je Spahić.

Uz fotografiju dronova iznad stadiona Bilino polje, Spahić je Džeki ostavio i kratku poruku: „Volim te“.

U nastavku poruke prisjetio se njihovih zajedničkih godina u reprezentaciji i poželio Džeki sreću u novom poglavlju karijere.

„Ponosan sam što sam imao priliku s tobom dijeliti reprezentativni dres i što mogu reći da smo zajedno ispisivali dio historije našeg fudbala. Nisu uvijek bili laki dani, ali uz ljude poput tebe sve je bilo lakše. Uživaj u svakom novom koraku koji je pred tobom, brate. Želim ti od srca puno sreće, zdravlja i uspjeha. Za mene ćeš uvijek biti moj brat, saigrač i legenda. Hvala ti za sve i vidimo se uskoro, brate“, napisao je Spahić.

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