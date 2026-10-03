Spahić se oprostio od Džeke: „Za mene ćeš uvijek biti moj brat“

Emir Spahić emotivnom se porukom oprostio od Edina Džeke nakon što je dugogodišnji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine završio reprezentativnu karijeru.

Džeko je nakon 152 nastupa za nacionalni tim odlučio zaključiti reprezentativni put, a od dresa BiH oprostio se nakon utakmice protiv Švedske na Bilinom polju. Tokom karijere postao je rekorder reprezentacije po broju nastupa i postignutih golova.

Spahić i Džeko godinama su dijelili reprezentativnu svlačionicu i teren, a zajedno su prošli i kroz jedan od najvažnijih perioda u historiji bh. fudbala. Nekadašnji saigrač, a danas direktor reprezentacije BiH, nakon Džekinog oproštaja uputio mu je poruku u kojoj se prisjetio zajedničkih trenutaka.

„Brate moj, teško je u nekoliko riječi opisati koliko mi je značilo sve što smo zajedno prošli. Bila mi je ogromna čast dijeliti s tobom teren, svlačionicu i sve one posebne trenutke u dresu naše reprezentacije. Od prvog do posljednjeg dana“, napisao je Spahić.

Zahvalio je Džeki za godine provedene u reprezentativnom dresu i sve što je pružio nacionalnom timu.

„Hvala ti, hvala za svaku utakmicu, svaki gol, svaku pobjedu, ali i za sve one trenutke koje možda niko sa strane nije vidio, a nama će zauvijek ostati u sjećanju. Hvala ti što si svojim odnosom prema reprezentaciji pokazao šta znači nositi grb Bosne i Hercegovine i što si generacijama ostavio nešto na šta će biti ponosne“, poručio je Spahić.

Uz fotografiju dronova iznad stadiona Bilino polje, Spahić je Džeki ostavio i kratku poruku: „Volim te“.

U nastavku poruke prisjetio se njihovih zajedničkih godina u reprezentaciji i poželio Džeki sreću u novom poglavlju karijere.

„Ponosan sam što sam imao priliku s tobom dijeliti reprezentativni dres i što mogu reći da smo zajedno ispisivali dio historije našeg fudbala. Nisu uvijek bili laki dani, ali uz ljude poput tebe sve je bilo lakše. Uživaj u svakom novom koraku koji je pred tobom, brate. Želim ti od srca puno sreće, zdravlja i uspjeha. Za mene ćeš uvijek biti moj brat, saigrač i legenda. Hvala ti za sve i vidimo se uskoro, brate“, napisao je Spahić.