Džeko nakon oproštaja od reprezentacije: „Odlazim sretan i zahvalan“

RTV SLON
Foto: NS BiH

Edin Džeko oprostio se od reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon utakmice protiv Švedske na Bilinom polju u Zenici. Nakon posljednjeg nastupa u dresu „Zmajeva“, kapiten reprezentacije oglasio se na društvenim mrežama emotivnom porukom upućenom navijačima.

Džeko je protiv Švedske igrao do 63. minute, a utakmica je završena rezultatom 1:1. Nakon što je napustio teren, uslijedio je poseban program kojim je obilježen njegov oproštaj od reprezentativnog dresa.

Kapiten BiH tokom oproštaja nije skrivao emocije. Nakon gotovo dvije decenije u reprezentaciji, posljednji put je pred domaćim navijačima pozdravio saigrače i publiku koja ga je pratila tokom reprezentativne karijere.

Nakon svega, Džeko se zahvalio navijačima i svojoj porodici.

„Srce mi je puno. Odlazim sretan i zahvalan na vašoj ljubavi prema meni. Hvala vam u ime moje porodice i moje lično ime. Volim vas“, napisao je Džeko.

Džeko je reprezentativnu karijeru završio kao najbolji strijelac i fudbaler s najviše nastupa u historiji reprezentacije BiH. Za „Zmajeve“ je debitovao 2007. godine, a tokom reprezentativnog puta nastupio je na Svjetskim prvenstvima 2014. i 2026. godine.

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