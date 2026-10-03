U BiH danas sunčano, temperature do 30 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme, uz dnevne temperature od 20 do 26 stepeni, dok će na jugu zemlje biti toplije, s temperaturama do 30 °C.

Puhat će slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutro će biti svježije, a u kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je i magla.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme, uz ugodne dnevne temperature u većem dijelu zemlje, pogodovat će većini stanovništva.

U jutarnjim satima hronični bolesnici i meteoropate mogli bi osjetiti blaže tegobe zbog nižih temperatura i moguće magle. Tokom dana očekuje se poboljšanje biometeoroloških prilika, dok se osjetljivim osobama na jugu savjetuje da izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.