Magla i radovi usporavaju saobraćaj u BiH, više dionica zatvoreno

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, ali vozačima probleme stvaraju magla i radovi na pojedinim dionicama. Smanjena vidljivost zabilježena je u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se apeluje na opreznu vožnju, održavanje sigurnosnog odstojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Ograničenja i radovi na cestama u BiH

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj do Lašva, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste. Zbog nastavka izgradnje autoceste Nemila do Vranduka zatvorena je i dionica Golubinja do Nemila, gdje se saobraćaj odvija magistralnom cestom M-17.

Na autocesti A-1, na dionici Sarajevo zapad do Lepenica, saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje do Miljevina i Jablanica do Blidinje prolaz je dozvoljen samo vozilima ukupne mase do 3,5 tone.

Izmijenjen režim saobraćaja na snazi je i na magistralnom putu Brčko do Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, gdje se izvode radovi na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Usporeno se saobraća i na prevoju Romanija, na magistralnoj cesti Podromanija do Sumbulovac, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila. Na dionici Mostar do Čitluk do brdo Hum radovi se izvode svakodnevno, osim nedjeljom, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Radovi na izgradnji pješačkih staza usporavaju saobraćaj i na magistralnim cestama Skokovi do Srbljani, Široki Brijeg do Posušje, Grude do Privalj i Šamac do Orašje. Na mjestima izvođenja radova vozila se propuštaju naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila iznose od 10 do 30 minuta, a zbog primjene novog sistema ulaska i izlaska u Evropsku uniju, poznatog kao EES, moguća su i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.