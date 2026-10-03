Sumnjate na izborne nepravilnosti, evo kome ih sutra možete prijaviti

Arnela Šiljković - Bojić

Građani koji tokom izbornog procesa uoče nepravilnosti mogu ih prijaviti nadležnim institucijama, u zavisnosti od vrste događaja.

Za nepravilnosti koje se odnose na provođenje izbora građani se mogu obratiti nadležnim izbornim komisijama i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

Ukoliko postoji sumnja da određeno postupanje predstavlja krivično djelo, slučaj se može prijaviti policiji ili nadležnom tužilaštvu.

Važno je razlikovati izbornu nepravilnost od krivičnog djela. Ne predstavlja svaka povreda izbornih pravila automatski krivično djelo, a za pojedine povrede nadležni su organi zaduženi za provođenje i nadzor izbornog procesa.

U slučaju hitnih sigurnosnih događaja građani mogu pozvati policiju na broj 122.

Tokom izbornog dana nadležne institucije imat će dežurne službe kako bi se po prijavama moglo postupati u okviru zakonom propisanih nadležnosti.

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