Opći izbori u BiH: Šta građani biraju u nedjelju?

Građani Bosne i Hercegovine u nedjelju, 4. oktobra, izlaze na Opće izbore na kojima će neposredno birati predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou vlasti.

Na izborima se biraju članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i zastupnici u skupštinama kantona u Federaciji BiH.

Koje će glasačke listiće birač dobiti zavisi od mjesta prebivališta i entiteta u kojem je upisan u Centralni birački spisak.

Birači u Federaciji BiH biraju članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i skupštini kantona.

Birači u Republici Srpskoj biraju člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Građani ne biraju neposredno članove domova naroda niti vlade. Njihov sastav formira se kroz procedure koje slijede nakon neposrednih izbora.

Biračka mjesta bit će otvorena u nedjelju od 7 do 19 sati.