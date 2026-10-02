Počela tehnološka proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla počelo je 1. oktobra tehnološku probu sistema daljinskog grijanja, čime je započela završna faza priprema za sezonu grijanja 2026/2027.

Proba se provodi u saradnji s Termoelektranom „Tuzla“, a obuhvata ispitivanje vrelovodnih i toplovodnih instalacija, kao i zajedničkih instalacija u objektima kolektivnog stanovanja. Tokom provjere bit će otklonjeni eventualni kvarovi u sistemu.

Ovogodišnja proba posebno je značajna zbog radova izvedenih tokom ljeta, među kojima su rekonstrukcija magistralnog vrelovoda te sanacija i revitalizacija više dionica vrelovodne mreže.

Iz „Centralnog grijanja“ pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da, zajedno s upraviteljima, provjere instalacije centralnog grijanja u zgradama kako bi se na vrijeme utvrdili eventualni problemi.

Korisnicima koji su vlasnici vrelovodnih toplinskih i mjerno-regulacionih stanica preporučeno je da sa serviserima pregledaju podstanice i pripreme ih za novu sezonu grijanja.