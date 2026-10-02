Počela tehnološka proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli

Adin Jusufović
Centralno grijanje Tuzla zapošljava četiri radnika

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla počelo je 1. oktobra tehnološku probu sistema daljinskog grijanja, čime je započela završna faza priprema za sezonu grijanja 2026/2027.

Proba se provodi u saradnji s Termoelektranom „Tuzla“, a obuhvata ispitivanje vrelovodnih i toplovodnih instalacija, kao i zajedničkih instalacija u objektima kolektivnog stanovanja. Tokom provjere bit će otklonjeni eventualni kvarovi u sistemu.

Ovogodišnja proba posebno je značajna zbog radova izvedenih tokom ljeta, među kojima su rekonstrukcija magistralnog vrelovoda te sanacija i revitalizacija više dionica vrelovodne mreže.

Iz „Centralnog grijanja“ pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da, zajedno s upraviteljima, provjere instalacije centralnog grijanja u zgradama kako bi se na vrijeme utvrdili eventualni problemi.

Korisnicima koji su vlasnici vrelovodnih toplinskih i mjerno-regulacionih stanica preporučeno je da sa serviserima pregledaju podstanice i pripreme ih za novu sezonu grijanja.

  • Kvarovi se mogu prijaviti putem web stranice „Centralnog grijanja“ ili na brojeve 035 321-600, 035 321-601 i 035 321-602.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Pripreme za sezonu grijanja u Tuzli: U toku provjere sistema i...

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Tuzla i TK

Počelo proširenje mreže toplifikacije u Tuzli

Tuzla i TK

Sanacija vrelovodne mreže u Tuzli nastavljena na više lokacija

Vijesti

Centralno grijanje Tuzla zapošljava četiri radnika

Tuzla i TK

Za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda u Tuzli osigurano dodatnih 1,8 miliona...

Sport

Zašto je Edin Džeko toliko važan za Bosnu i Hercegovinu

Magazin

Pijete kafu svaki dan? Nova studija pokazuje šta se događa u crijevima

Sport

Poznat sastav BiH: Džeko predvodi Zmajeve

Vijesti

Adaptiran Dom književnosti u Tuzli, uređuje se spomen soba Nedžadu Salkoviću

Vijesti

Ambasada BiH u Beogradu obustavila dio konzularnih usluga, odgovornost pripisuje Konakoviću

Učitati više