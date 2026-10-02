Pripreme za sezonu grijanja u Tuzli: U toku provjere sistema i probe mreže

U Tuzli su u toku pripreme za početak sezone grijanja, a u okviru pripremnih aktivnosti provode se probe toplovodne mreže i provjera sistema u različitim dijelovima grada.

U zapadnom dijelu Tuzle jučer su uspješno obavljene hladne tlačne probe, dok je tokom prethodne večeri zabilježeno postizanje određenih temperatura u području Slatine. Danas se aktivnosti nastavljaju u istočnom dijelu grada, gdje se tokom večernjih sati očekuje početak zagrijavanja stambenih prostora.

Ipak, zvanični uslovi za početak tople probe, kao i same grijne sezone, još uvijek nisu ispunjeni. Za početak sezone potrebno je da budu ispunjeni propisani temperaturni uslovi, odnosno da temperatura zraka tokom tri uzastopna dana, izmjerena u 21 sat, bude na nivou predviđenom za početak grijanja.

Aktivnosti na pripremi sistema bit će nastavljene kontinuirano, a nakon uspješnog završetka tople probe početak grijne sezone bit će usklađen sa propisanim uslovima i meteorološkim prilikama.

Očekuje se da će se kroz provođenje proba i provjeru toplovodne mreže osigurati spremnost sistema za kontinuirano grijanje kada za to budu ispunjeni svi potrebni uslovi.