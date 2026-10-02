Kako provjeriti gdje glasate na Općim izborima?

Jasmina Ibrahimović
Kašnjenja evidentirana na 11 biračkih mjesta u TK

Birači koji nisu sigurni na kojem biračkom mjestu glasaju mogu to provjeriti putem online servisa Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Za pretragu je potrebno unijeti tačne lične podatke, nakon čega sistem prikazuje podatke o biračkom mjestu.

Na stranici CIK-a potrebno je unijeti prezime, ime i jedinstveni matični broj. Sva tri podatka moraju biti unesena tačno kako bi pretraga dala rezultat.

Provjeru je korisno obaviti prije odlaska na glasanje, posebno ako je birač promijenio prebivalište ili ranije nije glasao na istoj lokaciji.

Opći izbori održavaju se u nedjelju, a biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati. Za glasanje je potrebno ponijeti važeći identifikacioni dokument sa fotografijom.

Podaci o biračkom mjestu mogu se provjeriti putem zvanične internet stranice Centralne izborne komisije BiH.

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