Predizborna šutnja počinje sutra u 7 sati

Predizborna šutnja uoči Općih izbora u Bosni i Hercegovini počinje sutra, 3. oktobra, u 7 sati i trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Time se završava jednomjesečna izborna kampanja koja je počela 4. septembra.

Tokom predizborne šutnje zabranjene su aktivnosti kojima se birači pozivaju da glasaju za određeni politički subjekt ili kandidata, kao i objavljivanje sadržaja koji predstavlja nastavak izborne kampanje.

Centralna izborna komisija BiH pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na poštivanje Izbornog zakona BiH i pravila koja važe tokom završnice izbornog procesa. CIK je ranije upozorio da za kršenje izbornih pravila mogu biti izrečene novčane i druge zakonom propisane sankcije.

Opći izbori bit će održani u nedjelju, 4. oktobra. Građani će birati članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i entitetskim parlamentima, zastupnike u skupštinama kantona te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, nakon čega počinje brojanje glasova i objavljivanje prvih podataka o izbornim rezultatima.