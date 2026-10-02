Predizborna šutnja počinje sutra u 7 sati

Jasmina Ibrahimović
Opci izbori 2026, mobilni timovi

Predizborna šutnja uoči Općih izbora u Bosni i Hercegovini počinje sutra, 3. oktobra, u 7 sati i trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Time se završava jednomjesečna izborna kampanja koja je počela 4. septembra.

Tokom predizborne šutnje zabranjene su aktivnosti kojima se birači pozivaju da glasaju za određeni politički subjekt ili kandidata, kao i objavljivanje sadržaja koji predstavlja nastavak izborne kampanje.

Centralna izborna komisija BiH pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na poštivanje Izbornog zakona BiH i pravila koja važe tokom završnice izbornog procesa. CIK je ranije upozorio da za kršenje izbornih pravila mogu biti izrečene novčane i druge zakonom propisane sankcije.

Opći izbori bit će održani u nedjelju, 4. oktobra. Građani će birati članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i entitetskim parlamentima, zastupnike u skupštinama kantona te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, nakon čega počinje brojanje glasova i objavljivanje prvih podataka o izbornim rezultatima.

pročitajte i ovo

Newsletter

Izbori u TK pod pojačanim nadzorom: Tužioci i policija dežuraju cijeli...

Vijesti

Nova izborna tehnologija pred Opće izbore: CIK testira uređaje, skenere i...

Vijesti

Pod lupom: Hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije

Istaknuto

Žene čine 42 posto kandidata, ali predvode tek svaku šestu izbornu...

Tuzla i TK

Tužilaštvo TK pred izbore upozorava: Kupovinu glasova, prijetnje i ucjene odmah...

Tuzla i TK

Propisana pravila za predizborne plakate: Kazne i do 10.000 KM

BiH

Klimatski rizici za energetski sektor BiH na novoj OSCE platformi

Istaknuto

Od prvog gola protiv Turske do posljednje utakmice: Završava reprezentativna era Edina Džeke

Magazin

Oktobar je važan mjesec za vrt: Ovo su poslovi koje ne treba odgađati

Vijesti

„Hvala ti, Edine Džeko“ i na vozilima gradskog prijevoza

Istaknuto

Sloboda u subotu otvara novu sezonu protiv Orlovika

Učitati više