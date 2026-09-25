Pod lupom: Hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ upozorava da je potrebno hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno.

Uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja jedno od najvećih unapređenja u provođenju izbora u BiH. Međutim, uspješnost ove reforme neće zavisiti samo od toga da li će uređaji biti dostavljeni na biračka mjesta, već i od toga da li će ljudi koji ih koriste biti dovoljno obučeni da njima pravilno upravljaju u realnim uslovima izbornog dana.

Nalazi Koalicije „Pod lupom“ ukazuju na to da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija. Poseban problem predstavlja činjenica da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele iako je, prema kalendaru izbornih aktivnosti, rok za završetak edukacije biračkih odbora bio juče, 24.09.2026.

Iako je jasno da se sa edukacijom izborne administracije krenulo jako kasno zbog brojnih opstrukcija u implementaciji novih tehnologija, isto je sada činjenica da imamo jednu vrstu institucionalne i sistemske sporosti u samim edukacijama koje se moraju bolje planirati i intenzivirati.

Ne smijemo dozvoliti da institucionalna sporost ugrozi višemilionski projekat koji treba osloboditi izborni dan od dokazanih izbonih krađa i prevara i konačno ojačati integritet izbora u BiH i vratiti povjerenje građana u izbore.

Nedostaci u pripremi će se najprije manifestovati na biračkim mjestima. Nedovoljno obučena izborna administracija može dovesti do sporijeg procesa glasanja, stvaranja redova, dodatnih pitanja i nesigurnosti birača, pogrešne primjene procedura ili nepotrebnog produžavanja zastoja u slučaju tehničkih problema. Čak i kada uređaji tehnički funkcionišu, loša priprema ljudi koji njima upravljaju može proizvesti iste posljedice, koje građani doživljavaju kao problem same tehnologije.

Koalicija „Pod lupom“ smatra da je preostalih deset dana dovoljno da se postojeći rizici značajno smanje, ali samo ukoliko se priprema odmah prebaci u najintenzivniju fazu i ukoliko praktična obuka, testiranje opreme i rješavanje potencijalnih problema postanu apsolutni prioritet.