Povećane naknade članovima biračkih odbora: Evo koliko će dobiti za Opće izbore

Jasmina Ibrahimović
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Foto: RTV Slon/ Novčanice

Naknada za članove biračkih odbora na Općim izborima 2026. godine povećana je odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a novi iznosi zavisit će od vrste biračkog mjesta na kojem budu angažovani.

Članovi biračkih odbora na redovnim biračkim mjestima za svoj rad dobit će 180 KM, dok će naknada za članove mobilnih timova iznositi 130 KM.

Isti iznos od 130 KM predviđen je i za članove biračkih odbora angažovane na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu i putem nepotvrđenih glasačkih listića.

Centralna izborna komisija BiH razmatrala je izmjenu odluke o visini naknada za rad biračkih odbora na sjednici održanoj 24. septembra, neposredno uoči Općih izbora zakazanih za 4. oktobar 2026. godine.

Prema pravilima izborne administracije, članovi biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a njen iznos posebnom odlukom utvrđuje Centralna izborna komisija BiH.

Novom odlukom naknada za članove biračkih odbora tako će iznositi 180 KM na redovnim biračkim mjestima, odnosno 130 KM za angažman u mobilnim timovima te na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima.

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