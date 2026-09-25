U Tuzli nastavljen razvoj Centra za verifikaciju deaktiviranog oružja

Centar za verifikaciju deaktiviranog oružja u Tuzli bio je tema sastanka predstavnika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i francuskog Nacionalnog centra za ispitivanje oružja.

Direktor Uprave policije MUP-a TK sa saradnicima sastao se danas s predstavnicima OSCE-a i francuske institucije, a razgovarano je o dosadašnjoj saradnji, podršci i aktivnostima vezanim za uspostavljanje Centra, njegovu organizaciju i praktično funkcionisanje.

Poseban fokus bio je na nastavku saradnje u okviru projekta koji se odnosi na deaktivaciju i verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja.

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH i francuskog Nacionalnog centra za ispitivanje oružja tokom posjete Upravi policije MUP-a TK obišli su i prostorije Centra za verifikaciju deaktiviranog oružja.

Centar je otvoren prošle godine u Tuzli u okviru OSCE-ovog projekta „Rješavanje sigurnosnih rizika ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine SALW-om i njihovom municijom u BiH“, uz podršku stranih ambasada.

Cilj saradnje je unaprijediti postupke deaktivacije i verifikacije vatrenog oružja te ojačati kapacitete institucija koje učestvuju u ovom procesu.