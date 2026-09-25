U Tuzli nastavljen razvoj Centra za verifikaciju deaktiviranog oružja

Jasmina Ibrahimović

Centar za verifikaciju deaktiviranog oružja u Tuzli bio je tema sastanka predstavnika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i francuskog Nacionalnog centra za ispitivanje oružja.

Direktor Uprave policije MUP-a TK sa saradnicima sastao se danas s predstavnicima OSCE-a i francuske institucije, a razgovarano je o dosadašnjoj saradnji, podršci i aktivnostima vezanim za uspostavljanje Centra, njegovu organizaciju i praktično funkcionisanje.

Poseban fokus bio je na nastavku saradnje u okviru projekta koji se odnosi na deaktivaciju i verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja.

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH i francuskog Nacionalnog centra za ispitivanje oružja tokom posjete Upravi policije MUP-a TK obišli su i prostorije Centra za verifikaciju deaktiviranog oružja.

Centar je otvoren prošle godine u Tuzli u okviru OSCE-ovog projekta „Rješavanje sigurnosnih rizika ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine SALW-om i njihovom municijom u BiH“, uz podršku stranih ambasada.

Cilj saradnje je unaprijediti postupke deaktivacije i verifikacije vatrenog oružja te ojačati kapacitete institucija koje učestvuju u ovom procesu.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

U Tuzli oduzeta veća količina akcizne robe bez odgovarajućih oznaka

Tuzla i TK

OSCE upozorava na pritiske na novinare, Vijeće za štampu na transparentnost...

Vijesti

Pretresi na više lokacija u TK: Oduzeti pištolji, droga i digitalna...

Vijesti

Zbog kaznenih bodova u BiH poništeno više od 5.300 vozačkih dozvola

Vijesti

Sarajevo: Zaprimljene dojave o bombama u tržnim centrima

Vijesti

Uz podršku OSCE-a i EUPA4BiH održana obuka o finansijskim istragama

Tuzla i TK

V.A. pravosnažno oslobođena optužbe za nasilje u porodici

Tuzla i TK

Tuzla ulazi u novu fazu digitalizacije: Besplatan internet na Trgu slobode i u parku

Vijesti

FK Sloboda gostuje GOŠK-u: Tuzlake u Gabeli čeka važan duel

Sport

Zmajevi spremni za Poljsku, Barbarez poručuje: Zajedništvo nam je najvažnije

Tuzla i TK

Kantonalno tužilaštvo TK prima sedam pripravnika-volontera

Učitati više