Dijete smrtno stradalo u požaru u kući kod Prijedora

Dijete je smrtno stradalo u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Kozarcu kod Prijedora, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.
Požar je policiji prijavljen oko 11 sati, a više detalja o okolnostima tragedije za sada nije saopćeno.
Iz policije nisu objavili dob stradalog djeteta niti druge informacije koje se odnose na sam tok događaja.
Uviđaj nakon požara u Kozarcu
Na mjestu događaja u toku je uviđaj kojim rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.
Uzrok požara bit će poznat nakon završetka uviđaja i provođenja potrebnih vještačenja.
Više zvaničnih informacija očekuje se nakon što nadležni organi završe istražne radnje.