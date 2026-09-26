Dijete smrtno stradalo u požaru u kući kod Prijedora

Dijete je smrtno stradalo u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Kozarcu kod Prijedora, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Požar je policiji prijavljen oko 11 sati, a više detalja o okolnostima tragedije za sada nije saopćeno.

Iz policije nisu objavili dob stradalog djeteta niti druge informacije koje se odnose na sam tok događaja.

Uviđaj nakon požara u Kozarcu

Na mjestu događaja u toku je uviđaj kojim rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Uzrok požara bit će poznat nakon završetka uviđaja i provođenja potrebnih vještačenja.

Više zvaničnih informacija očekuje se nakon što nadležni organi završe istražne radnje.