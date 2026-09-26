Lejla Njemčević pobjednica UCI utrke u Metkoviću

Bosanskohercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević ostvarila je pobjedu na XCC UCI C3 utrci u Metkoviću, čime je upisala četvrtu pobjedu na UCI utrkama u ovoj sezoni.

Drugo mjesto zauzela je Poljakinja Gabriela Wojtyla sa 25 sekundi zaostatka, dok je treća kroz cilj prošla Naama Noyman, državna prvakinja Izraela, koja je za pobjednicom zaostala 35 sekundi.

XCC je kratka i veoma intenzivna disciplina koja traje oko 20 minuta. Njemčević je od samog starta preuzela vodeću poziciju, a u drugom krugu dodatno je ubrzala i napala na usponu.

Njene konkurentkinje nisu uspjele pratiti tempo, pa je Njemčević do kraja utrke zadržala prednost i sigurno prošla prva kroz cilj.

Za bh. biciklistkinju ovo je bila uvodna utrka trkačkog vikenda u Hrvatskoj. Već sutra očekuje je nastup na XCO utrci UCI C1 kategorije, koja se vozi na znatno dužoj i tehnički zahtjevnijoj stazi.

XCO utrka vozit će se na kružnoj stazi dužine četiri kilometra, a ova disciplina više odgovara Njemčević, koja se specijalizirala za maratonske utrke.

Njemčević iza sebe već ima uspješnu sezonu. Osim četiri pobjede na UCI utrkama, osvojila je i medalju na Svjetskom kupu u Italiji te titulu balkanske prvakinje u Rumuniji.