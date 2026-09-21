Lejla Njemčević sedma na Svjetskom kupu u Gironi

Lejla Njemčević zauzela je sedmo mjesto na trci Svjetskog kupa u španskoj Gironi, gdje je osvojila 120 UCI bodova uprkos dva defekta koja su joj značajno otežala nastup.

Najbolja bosanskohercegovačka biciklistkinja već nakon deset kilometara imala je prvi problem s gumom, zbog čega je pala na devetu poziciju.

Nakon popravke u tehničkoj zoni uspjela je vratiti ritam, napredovati do četvrtog mjesta i ponovo se uključiti u borbu za podij.

Ipak, 18 kilometara prije cilja Njemčević je ponovo probušila stražnju gumu. Kako do kraja trke više nije bilo tehničkih zona, bila je primorana nastaviti vožnju na probušenoj gumi i na kraju završiti na sedmom mjestu.

„Od samog starta trke borila sam se za podij, ali sam nažalost vrlo rano probušila gumu. Nakon što smo je popravili, osjećala sam se veoma dobro i probila se na četvrto mjesto. Nažalost, ponovo sam probušila gumu i morala završiti utrku na njoj. Ipak, posebno me raduje činjenica da smo nakon povrede na Evropskom prvenstvu u potpunosti vratili formu na najviši nivo“, izjavila je Njemčević.

Narednog vikenda očekuje je nastup na UCI C1 trci u Metkoviću, nakon čega će voziti i UCI Hors Class trku u Francuskoj.