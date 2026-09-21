Vučić: U nedjelju podnosim ostavku!

Aleksandar Vučić najavio je da će u nedjelju, 27. septembra, podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Srbije, nakon čega namjerava učestvovati u kampanji za prijevremene parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Reuters je ranije objavio da Vučić nakon ostavke planira biti kandidat za predsjednika Vlade Srbije.

„U nedjelju 27. podnosim ostavku“, ponovio je Vučić govoreći o svojim narednim političkim potezima.

Ostavku je najavio i ranije, navodeći da će nakon napuštanja predsjedničke funkcije u predizbornoj kampanji nastupati kao građanin.

Republička izborna komisija već je proglasila izbornu listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koja će na glasačkom listiću biti pod rednim brojem jedan, a Vučić je prvi kandidat na toj listi. Prijevremeni parlamentarni izbori raspisani su za 25. oktobar.

Najavljuje Vladu sa najviše 12 ministara

Vučić je najavio i velike kadrovske promjene ukoliko lista koju predvodi dobije podršku birača.

Prema njegovoj najavi, buduća Vlada imala bi najviše 12 ministara. Vučić je još početkom septembra govorio da želi biti kandidat za predsjednika Vlade i da bi, ukoliko nakon izbora dobije potrebnu podršku, formirao znatno manji kabinet.

Najavio je i promjene među lokalnim funkcionerima povezanim sa Srpskom naprednom strankom. Kazao je da će iskoristiti politički utjecaj koji ima u SNS-u kako bi najmanje polovina gradonačelnika i predsjednika općina bila zamijenjena u roku od tri mjeseca nakon formiranja nove Vlade.

Kao razlog je naveo nezadovoljstvo odnosom pojedinih lokalnih funkcionera prema građanima, tvrdeći da su više vodili računa o vlastitim interesima nego o problemima ljudi koje predstavljaju.

Vučić kritikovao prvog kandidata Studentske liste

Tokom obraćanja Vučić se osvrnuo i na „Studentsku listu – Studenti pobjeđuju“, koju je Republička izborna komisija također proglasila za učešće na izborima 25. oktobra.

Prvi kandidat te liste je profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović. Lista je, prema podacima RIK-a, prilikom kandidature imala više od 69.000 pravno valjanih izjava podrške birača.

Vučić je kritikovao Srdanovićeve posljednje javne nastupe, posebno njegove izjave koje je protumačio kao ličnu poruku upućenu njemu.

Šta se događa ako Vučić podnese ostavku?

Ukoliko Vučić 27. septembra formalno podnese ostavku, njegov predsjednički mandat prestaje danom podnošenja ostavke.

Prema Ustavu Srbije, u slučaju prijevremenog prestanka mandata predsjednika Republike tu funkciju privremeno preuzima predsjednik Narodne skupštine, i to najduže tri mjeseca. Novi predsjednički izbori moraju biti raspisani tako da budu održani najkasnije tri mjeseca od prestanka mandata predsjednika.

Srbija bi tako, uz prijevremene parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, nakon Vučićeve ostavke ušla i u proceduru izbora novog predsjednika Republike.