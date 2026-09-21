AfD pobijedio u Meklenburgu, CDU prvi put ostao bez mjesta u pokrajinskom parlamentu

AfD u Njemačkoj ostvario je veliki izborni uspjeh u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gdje je osvojio 38,2 posto glasova, dok je CDU kancelara Friedricha Merza sa 4,9 posto ostao ispod izbornog praga.

Prema preliminarnim rezultatima izbora održanih u nedjelju, Alternativa za Njemačku bila je prva ispred SPD-a aktuelne premijerke Manuele Schwesig, koji je osvojio 35,5 posto glasova. AfD je tako više nego udvostručio rezultat sa izbora 2021. godine, kada je imao 16,7 posto.

Posebno težak rezultat zabilježio je CDU. Sa 4,9 posto glasova stranka nije prešla prag od pet posto i prvi put neće imati zastupnike u parlamentu jedne njemačke savezne pokrajine. Riječ je i o njenom najlošijem rezultatu na pokrajinskim izborima od osnivanja Savezne Republike Njemačke.

Kancelar Friedrich Merz rezultat CDU-a opisao je kao „katastrofu“, ali je poručio da namjerava nastaviti rad savezne vlade i provođenje planiranih reformi.

Velike promjene i na izborima u Berlinu

Istog dana održani su izbori i u Berlinu, gdje je najveći broj glasova osvojila Ljevica, Die Linke, sa 25,7 posto. CDU je završio na drugom mjestu sa 18,8 posto, AfD je osvojio 16,3, Zeleni 14,3, a SPD 12,1 posto glasova.

Dosadašnja koalicija CDU-a i SPD-a time je izgubila većinu u glavnom gradu Njemačke. Za Die Linke rezultat predstavlja više nego dvostruko veći udio glasova u odnosu na izbore 2023. godine, kada je ta stranka osvojila 12,2 posto.

Rezultati povećavaju pritisak na Merzovu vladu

Izborni rezultati dolaze nakon ranijeg velikog uspjeha AfD-a u Saksoniji-Anhalt i u trenutku kada se savezna vlada suočava sa nezadovoljstvom dijela birača zbog troškova života, cijena energije i najavljenih ekonomskih i socijalnih reformi. Reuters navodi da su pitanja penzionog sistema, poreza i zdravstva među temama koje izazivaju neslaganja i unutar vladajućih stranaka.

AfD u Njemačkoj posljednjih godina bilježi rast podrške, ali ostale vodeće stranke i dalje odbacuju mogućnost koalicijske saradnje s ovom strankom. Zbog toga pobjeda AfD-a u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji ne znači automatski i da će stranka formirati pokrajinsku vladu.

Dosadašnja premijerka Manuela Schwesig iz SPD-a, čija je stranka završila na drugom mjestu, najavila je da želi pokušati formirati novu pokrajinsku vladu.