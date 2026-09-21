Preminuo Presley Gerber, sin Cindy Crawford, imao je 27 godina

Presley Gerber, sin poznate manekenke Cindy Crawford i biznismena Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina.

Gerber je preminuo u nedjelju, 20. septembra, u ustanovi za rehabilitaciju, prema podacima Ureda medicinskog istražitelja okruga Los Angeles. Zvanični uzrok smrti za sada nije objavljen, a obdukcija još nije završena.

Porodica je nakon njegove smrti zatražila privatnost.

„Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda“, saopćio je predstavnik Cindy Crawford, Randea Gerbera i njihove kćerke Kaie Gerber za magazin PEOPLE.

Presley Gerber rođen je 1999. godine na Beverly Hillsu, a poput majke Cindy i mlađe sestre Kaie izgradio je karijeru u svijetu mode. Već sa 15 godina potpisao je ugovor sa agencijom IMG Models, a narednih godina pojavljivao se na revijama i u kampanjama poznatih modnih kuća.

Na modnoj pisti debitovao je na reviji Moschina u Los Angelesu, potom je nastupao za Dolce & Gabbanu u Milanu, a pojavio se i u kampanji Calvina Kleina.

Presley Gerber javno govorio o svojim problemima

Posljednjih godina Presley Gerber otvoreno je govorio o problemima s mentalnim zdravljem, depresiji, ovisnosti i procesu oporavka. Dio svojih iskustava dijelio je putem društvenih mreža i gostovanja u podcastima, navodeći da o tome govori u nadi da će pomoći drugim ljudima koji prolaze kroz slične situacije.

Na Instagramu je jedno vrijeme objavljivao videe pod nazivom „Mental Health Mondays“, u kojima je govorio o oporavku, svakodnevnim navikama i važnosti fizičke aktivnosti u njegovom životu.

Njegova sestra Kaia Gerber u intervjuu za septembarsko izdanje magazina Vogue govorila je o tome kako je bratova dugogodišnja borba s ovisnošću utjecala na cijelu porodicu. Istakla je i njegovu odluku da otvoreno govori o vlastitim iskustvima, uprkos tome što je porodica godinama nastojala privatni život držati daleko od javnosti.

Presley i Kaia Gerber još kao tinejdžeri privukli su veliku pažnju modne industrije. Presley je 2018. godine za PEOPLE govorio da mu je zajednički rad sa sestrom olakšavao život modela jer se, kako je tada kazao, osjećao manje usamljeno.

Iza Presleyja Gerbera ostali su roditelji Cindy Crawford i Rande Gerber te sestra Kaia Gerber.