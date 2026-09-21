Velika nagrada Turske vraća se u kalendar Formule 1, a trka na stazi TOSFED İstanbul Park bit će održana 3. oktobra 2027. godine, nakon šestogodišnje pauze.

Formula 1 objavila je kalendar FIA Svjetskog prvenstva za 2027. godinu, kojim je potvrđen i povratak utrke u Istanbul. Program će početi slobodnim treninzima i kvalifikacijama 1. i 2. oktobra, dok je glavna trka zakazana za 3. oktobar.

Povratak Turske u kalendar najavljen je još u aprilu, na ceremoniji kojoj je prisustvovao predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan. Nakon šest godina pauze, Istanbul će tako ponovo ugostiti najbolje vozače svijeta i hiljade ljubitelja Formule 1.

Velika nagrada Turske bit će deseti put održana na stazi TOSFED İstanbul Park, koja se smatra jednom od tehnički zahtjevnijih staza u šampionatu.

TOSFED İstanbul Park ponovo pred vozačima Formule 1

Staza TOSFED İstanbul Park duga je 5,3 kilometra, a vozačima pruža brojne prilike za preticanje. Dodatni izazov predstavljaju promjene nadmorske visine, koje utječu na performanse bolida i vozača.

Jedan od najprepoznatljivijih dijelova staze je krivina broj osam, brza lijeva krivina sa više tačaka skretanja. Prolazak kroz ovaj dio staze zahtijeva dobru ravnotežu bolida, dok velika brzina stvara značajna bočna opterećenja za vozače i gume. Upravo je ova krivina tokom ranijih izdanja utrke postala jedan od simbola İstanbul Parka.

Povratak Formule 1 trebao bi imati značaj i izvan samog sporta, posebno za sportski turizam, ekonomiju Istanbula, međunarodnu medijsku vidljivost i promociju Turske.

Velika nagrada Turske dio šire promocije Istanbula

Potvrđivanjem datuma trke počela je i nova faza međunarodnih promotivnih aktivnosti za Formula 1 Turkish Grand Prix 2027. Promotivni film „Catch It If You Can“, koji je producirala Turska agencija za promociju i razvoj turizma, TGA, pod koordinacijom Ministarstva kulture i turizma, prema podacima iz saopćenja premašio je 571 milion pregleda.

Najavljeno je i dodatno jačanje promocije Istanbula kroz međunarodne medijske projekte, digitalne kampanje, saradnju sa stranim kreatorima sadržaja i globalnu promotivnu kampanju posvećenu ovom gradu.

Povratak Velike nagrade Turske rezultat je dugogodišnjih aktivnosti i inicijativa TOSFED-a, uz podršku Ministarstva kulture i turizma te Ministarstva omladine i sporta. Prema objavljenim informacijama, utrke Formule 1 na stazi TOSFED İstanbul Park organizovat će TOSFED od 2027. do 2031. godine.

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