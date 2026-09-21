Tuzlansko porodilište dobilo novi izgled, u prvu fazu rekonstrukcije uloženo 600.000 KM

Tuzlansko porodilište dobilo je novi izgled nakon završetka prve faze rekonstrukcije i modernizacije Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, za koju je Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 600.000 KM.

Na Odjeljenju za babinjare rekonstruisane su i adaptirane bolesničke sobe, a uređeni su i novi apartmani sa kupatilima, čime su poboljšani uslovi za boravak porodilja.

Prema riječima direktora UKC-a Tuzla prof. dr. Šekiba Umihanića, radovima je obuhvaćeno oko 700 kvadratnih metara prostora.

Tokom rekonstrukcije zamijenjeni su unutrašnja stolarija i podne obloge, kao i kompletna elektroenergetska mreža. Instaliran je uređaj za besprekidno napajanje električnom energijom u slučaju nestanka struje, zamijenjeni su radijatori, a uređen je i novi prostor otvorene rađaone.

Tuzlansko porodilište očekuju još dvije faze rekonstrukcije

Završetkom prve faze radovi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo nisu okončani. Planirane su još dvije faze rekonstrukcije koje bi trebale obuhvatiti kompletnu obnovu rađaonske sale i novorođenačkog boksa.

Nakon njihove realizacije Klinika bi trebala biti u potpunosti rekonstruisana.

Tuzlansko porodilište jedno je od najvećih u Bosni i Hercegovini, a prema podacima UKC-a Tuzla, godišnje se u njemu obavi oko 3.000 porođaja.

Rekonstrukcijom i modernizacijom prostora poboljšavaju se uslovi za porodilje i novorođenčad, ali i za medicinsko osoblje koje radi na Klinici.