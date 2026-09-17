Dvije osobe u UKC-u Tuzla nakon požara u staračkom domu

Dvije osobe povrijeđene u sinoćnjem požaru u jednom od staračkih domova hospitalizirane su na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Kako je saopćeno iz UKC-a Tuzla, pacijent O. H., rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene s inhalatornim opekotinama. Intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji.

Drugi pacijent, M. O., zadobio je opekotine lica i tijela.

Opšte stanje oba pacijenta je teško.

Iz UKC-a Tuzla navode da su dežurne ekipe spremno i profesionalno odgovorile na prijem, operativni tretman i ostalu medicinsku obradu povrijeđenih.