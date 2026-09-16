Preminuo je Nijaz Bašić, dugogodišnji snimatelj RTV TK

U Mihatovićima je danas preminuo Nijaz Bašić, dugogodišnji snimatelj Radio-televizije Tuzlanskog kantona, u 58. godini života.

Bašić je rođen 1968. godine u Tuzli, a tokom svoje profesionalne karijere ostao je prepoznatljiv kao snimatelj na RTV TK.

Iza sebe je ostavio brojne snimke, priče i zabilježene događaje koji svjedoče o njegovom dugogodišnjem radu i profesionalnom doprinosu, ali i o brojnim životnim pričama ljudi iz našega kantona i zemlje.

Kolege i prijatelji pamtiće ga kao čovjeka koji je kroz objektiv kamere bilježio važne trenutke i priče, ostavljajući vrijedan trag u dokumentovanju vremena. A oni sa kojima je provodio najviše vremena, pamtit će ga kao dobru, vedru i nasmijanu osobu.

Kolektiv RTV Slon upućuje iskreno saučešće porodici, prijateljima i radnim kolegama RTV TK.