Preminuo je Nijaz Bašić, dugogodišnji snimatelj RTV TK

Adin Jusufović
Nijaz Basic, RTV TK

U Mihatovićima je danas preminuo Nijaz Bašić, dugogodišnji snimatelj Radio-televizije Tuzlanskog kantona, u 58. godini života.

Bašić je rođen 1968. godine u Tuzli, a tokom svoje profesionalne karijere ostao je prepoznatljiv kao snimatelj na RTV TK.

Iza sebe je ostavio brojne snimke, priče i zabilježene događaje koji svjedoče o njegovom dugogodišnjem radu i profesionalnom doprinosu, ali i o brojnim životnim pričama ljudi iz našega kantona i zemlje.

Kolege i prijatelji pamtiće ga kao čovjeka koji je kroz objektiv kamere bilježio važne trenutke i priče, ostavljajući vrijedan trag u dokumentovanju vremena. A oni sa kojima je provodio najviše vremena, pamtit će ga kao dobru, vedru i nasmijanu osobu.

Kolektiv RTV Slon upućuje iskreno saučešće porodici, prijateljima i radnim kolegama RTV TK.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

U Tuzli održana komemoracija pukovniku Enveru Delibegoviću

BiH

Ko je bio Raif Dizdarević: Od partizana iz Fojnice do čela...

Vijesti

Preminuo je Sead Ruščuklić – Geja

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo Milivoj Puhlovski, režiser kultne serije „Smogovci“

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo nekadašnji tužilac Kantonalnog tužilaštva TK Mirsad Hasanbašić

BiH

Preminuo general Armije RBiH Ramiz Dreković

Tuzla i TK

Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina: Jubilej uz monografiju, novu poštansku marku i velike planove

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. septembar

Vijesti

Visoke koncentracije peludi ambrozije: Evo kako se zaštititi od ovog snažnog alergena

BiH

RMU Banovići dobio novu opremu vrijednu 15 miliona KM

Vijesti

Badnjević: Digitalni suverenitet počinje povjerenjem u identitet, podatke i institucije

Učitati više