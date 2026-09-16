Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina: Jubilej uz monografiju, novu poštansku marku i velike planove

Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava pola stoljeća kontinuiranog rada, a centralni događaj povodom 50. godišnjice bit će održan 18. decembra, kada će biti upriličena svečana akademija.

Jubilej prati program koji je počeo u junu, a tokom godine obuhvata aktivnosti namijenjene studentima i alumnistima, zaposlenicima, akademskoj zajednici, medijima i poslodavcima.

U okviru obilježavanja značajnog jubileja, Univerzitet u Tuzli je u saradnji s BH Poštom predstavio posebnu poštansku marku posvećenu Univerzitetu. U oktobru je planirana i promocija monografije „50 godina Univerziteta u Tuzli“, koja će kroz dokumente, fotografije i druge zapise predstaviti razvoj ove visokoškolske ustanove.

Univerzitet u Tuzli osnovan je 18. novembra 1976. godine potpisivanjem Sporazuma o udruživanju u Sarajevu. Svečanost povodom početka rada održana je mjesec dana kasnije u Tuzli.

Od tada je Univerzitet prošao kroz brojne društvene i historijske okolnosti, uključujući i period agresije na Bosnu i Hercegovinu, tokom kojeg je nastavio funkcionisati i razvijati se. U tom periodu osnovani su Filozofski fakultet i Defektološki fakultet, danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Danas Univerzitet u Tuzli djeluje kroz 12 fakulteta i Akademiju dramskih umjetnosti, sa ukupno 123 studijska programa iz oblasti biomedicinskih, tehničkih, prirodnih, društvenih i humanističkih nauka.

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Amir Karić, istakao je da posebnu vrijednost predstavljaju generacije koje su tokom proteklih decenija prošle kroz ovu instituciju.

„Najveći zalog i kapital za dalji razvoj Univerziteta predstavlja više od pedeset hiljada alumnista koji su završili studije na Univerzitetu u Tuzli, više od tri hiljade koji su magistrirali, više od hiljadu koji su doktorirali, te stotine njegovih profesora i mladih asistenata“, kazao je Karić.

Prema njegovim riječima, pred Univerzitetom su novi izazovi koji podrazumijevaju prilagođavanje brzim tehnološkim i društvenim promjenama.

U narednom periodu planirano je pokretanje novih organizacionih jedinica, uključujući tri istraživačka instituta, dva ili tri nova fakulteta, kao i Centar za interdisciplinarne studije sa studijskim programima na sva tri ciklusa studija.

Planira se i uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku.

Kao jedan od važnih razvojnih prioriteta istaknuta je i izgradnja univerzitetskog kampusa. Trenutno se završavaju objekti namijenjeni za četiri fakulteta, što bi trebalo predstavljati osnovu za nastavak izgradnje kampusa.

„Sve rečeno je usmjereno na stvaranje boljih uslova za još kvalitetnije obrazovanje novih generacija studenata i stvaranje boljih uslova za naučna istraživanja kojima će naš Univerzitet zauzeti još značajniju poziciju u ostvarivanju svoje misije“, poručio je Karić.

Svečana akademija 18. decembra bit će centralni događaj obilježavanja 50 godina rada Univerziteta u Tuzli, dok će se prateće aktivnosti nastaviti do kraja godine.