Visoke koncentracije peludi ambrozije: Evo kako se zaštititi od ovog snažnog alergena

Sezona ambrozije je u punom jeku, a visoke koncentracije njenog polena u zraku mogu predstavljati ozbiljan problem za osobe koje pate od alergija.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH upozorava da je upravo period kraja augusta i septembra karakterističan po najvišim koncentracijama polena ambrozije. Ova biljka spada među najjače alergene, a njena pelud kod osjetljivih osoba može izazvati brojne tegobe.

Ambrozija cvjeta tokom kasnog ljeta i jeseni, a jedna zrela biljka može proizvesti ogroman broj peludnih zrnaca. Pelud se lako širi zrakom, posebno tokom toplog i vjetrovitog vremena, dok se koncentracija smanjuje nakon kiše.

Kod osoba osjetljivih na ambroziju mogu se javiti začepljen ili nadražen nos, svrbež, učestalo kihanje i vodenasti iscjedak iz nosa. Moguće su i tegobe poput kašlja, otežanog disanja, svrbeža i suzenja očiju, kao i određene kožne reakcije.

ZZJZ FBiH navodi da alergijske reakcije mogu biti izazvane već relativno malom koncentracijom polena. Posebno osjetljive osobe zbog toga trebaju obratiti pažnju na vrijeme i uslove u kojima borave na otvorenom.

Osobama koje su alergične na polen ambrozije preporučuje se da, kada je moguće, smanje boravak na otvorenom u periodima najveće koncentracije polena. Preporuka je i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom vjetrovitih dana, dok je period nakon kiše povoljniji za aktivnosti vani.

Važno je i da se po povratku izvana opere kosa, presvuče odjeća i održava higijena kako bi se smanjila količina polena koja se unosi u dom. Tokom sezone ambrozije preporučuje se i izbjegavanje sušenja odjeće na otvorenom.

ZZJZ FBiH također savjetuje boravak u klimatiziranim prostorijama kada su koncentracije polena visoke, kao i izbjegavanje duhanskog dima i drugih iritansa koji mogu dodatno pogoršati simptome.

Za osobe koje već imaju propisanu terapiju zbog alergija važno je da je redovno koriste prema uputama ljekara.

Ambrozija tako i ove godine predstavlja jedan od glavnih sezonskih alergena, zbog čega se osobama osjetljivim na njen polen preporučuje da prate informacije o koncentracijama i prilagode aktivnosti periodima kada je izloženost najmanja.