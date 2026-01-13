Tri smrtna slučaja u TK od posljedica gripe, vakcine potrošene u rekordnom roku

Zima je donijela i raniji talas gripe. U Tuzlanskom kantonu sezona je počela već početkom decembra, a kraj godine i prve januarske sedmice donijele su najveći broj pregleda zbog respiratornih tegoba. Zabilježena su i tri smrtna slučaja kod pacijenata s komorbiditetima, a laboratorijski je potvrđena influenca A.

„Do sada je od početka sezone 2025-26 registrovano 18.269 oboljelih od akutnih respiratornih infekcija, dok smo registrovali 2.129 oboljelih od bolesti sličnih gripi. Imali smo u protekloj sedmici nažalost tri smrtna ishoda kod pacijenata koji su uz ostale komorbiditete, laboratorijski je bila potvrđena influenza A“, govori Jasmina Brkić Džambić, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo TK.

U Zavodu navode da su najugroženija djeca uzrasta od nula do 14 godina i osobe starije od 65 godina. Epidemiolozi ističu da je sezona gripe počela ranije nego prethodnih godina, te da je najveći broj oboljelih registrovan krajem decembra i početkom januara. Sedmično prijavljuju hiljade novih slučajeva, što dodatno opterećuje primarnu zdravstvenu zaštitu.

„Na sedmičnom nivou prijavljuje se oko 10.000 slučajeva respiratornih infekcija, što obuhvata bolesti slične gripi i akute respiratorne infekcije. Ovaj trend rasta smo zabilježili sa početkom 12. mjeseca, kada smo evidentirali veći broj posjeta ambulantama primarne zdravstvene zaštite i on je prije svega vođen cirkulacijom virusa gripe. Za ovu sezonu je karakteristično da se ovaj porast rasta aktivnosti pojavio 3 do 4 sedmice ranije u odnosu na prethodne sezone”, kazao je Sanjin Musa, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Vakcinacija protiv sezonske gripe i dalje se smatra najpouzdanijom zaštitom za rizične skupine, posebno za starije od 65 godina, hronične bolesnike i osobe s oslabljenim imunitetom. Epidemiolozi podsjećaju da vakcina ne znači da se gripa ne može dobiti, ali značajno smanjuje rizik od težih komplikacija i hospitalizacije. U Tuzlanskom kantonu interes za vakcinaciju ove godine bio je izuzetno velik, pa su raspoložive doze potrošene u kratkom roku, a preostale količine su minimalne.

„Ukupno je na području Tuzlanskog kantona stiglo 5.500 doza vakcine protiv sezonske gripe koje je nabavio Zavod za javno zdravstvo u saradnji sa Ministarstvom zdravstva TK i Zavodom zdravstvenog osiguranja, te 1.530 doza koje je nabavio federalni zavod. Dakle, ukupno na području Tuzlanskog kantona je došlo 7.030 doza vakcine protiv sezonske gripe. Mogu reći da je u rekordnom roku vakcina potrošena, ostalo je još oko 40 doza“, pojašnjava Jasmina Brkić Džambić, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo TK.

Ljekari podsjećaju građane da se kod pojave simptoma, posebno visoke temperature, jakog kašlja i opće slabosti, treba javiti porodičnom ljekaru, te izbjegavati odlazak u kolektive kako bi se smanjilo širenje. Zdravstvene preporuke ostaju iste, respiratorna higijena, higijena ruku, provjetravanje prostora i vakcinacija kao najvažnija zaštita za najugroženije.