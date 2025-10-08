Pojačan nadzor nad respiratornim virusima u FBiH

Pojačan nadzor nad respiratornim virusima u Federaciji Bosne i Hercegovine počeo je s prvim danima oktobra, uoči očekivanog porasta sezonskih infekcija. Ova aktivnost, kojom koordinira Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, provodi se svake godine, ali je ove jeseni od posebnog značaja jer se očekuje istovremena cirkulacija virusa gripe, SARS-CoV-2 i drugih respiratornih uzročnika.

Kako navode iz Zavoda, sistem nadzora omogućava prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o pojavama respiratornih bolesti, čime se omogućava pravovremeno reagovanje zdravstvenog sistema. Tokom sezone 2025/2026. uzorci će se prikupljati iz odabranih zdravstvenih ustanova širom Federacije, a laboratorije će pratiti i genetske promjene virusa kako bi se prepoznali novi sojevi.

Stručnjaci podsjećaju da je u prošloj sezoni u Federaciji BiH zabilježen povećan broj oboljelih od gripe i drugih virusnih infekcija, te nekoliko smrtnih slučajeva kod starijih i hroničnih bolesnika. Zbog toga se pojačan nadzor nad respiratornim virusima provodi s ciljem rane identifikacije rizika i bržeg informisanja javnosti o eventualnim promjenama u epidemiološkoj slici.

Vakcinacija protiv gripe i COVID-19 preporučuje se svim osobama starijim od 65 godina, hroničnim bolesnicima, trudnicama i zdravstvenim radnicima. Vakcine su dostupne u domovima zdravlja, a preporuka Zavoda je da se imunizacija obavi prije početka hladnijeg dijela godine, kada respiratorne infekcije najčešće uzimaju maha.

Uz vakcinaciju, stručnjaci ističu važnost osnovnih mjera zaštite: redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija, izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju simptome i ostajanje kod kuće u slučaju povišene temperature ili kašlja. Takve navike, iako jednostavne, dokazano smanjuju širenje virusa u zajednici.

U Zavodu podsjećaju da će se o svim značajnim promjenama u trendovima obolijevanja redovno izvještavati javnost putem sedmičnih biltena i službenih saopštenja. Posebna pažnja bit će posvećena školama, vrtićima i ustanovama socijalne zaštite, gdje se infekcije šire brže zbog većeg broja kontakata.

Pojačan nadzor nad respiratornim virusima, kako naglašavaju iz Zavoda, nije samo tehnička mjera, već pokazatelj spremnosti zdravstvenog sistema da na vrijeme prepozna i odgovori na sezonske izazove. U sezoni 2025/2026. cilj je zaštititi najugroženije grupe stanovništva, ali i podići svijest o važnosti prevencije u svakodnevnom životu.