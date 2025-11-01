Gripa: Ko je najugroženiji i koje su moguće komplikacije?

Iako se gripa često smatra blagim i prolaznim oboljenjem, kod određenih grupa stanovništva može izazvati ozbiljne komplikacije. Najugroženiji su mala djeca, starije osobe, trudnice i osobe s oslabljenim imunitetom.

Za većinu ljudi, gripu prate uobičajeni simptomi poput bolova u tijelu, groznice, kašlja, curenja nosa, bola u grlu, zimice i iscrpljenosti, ali kod osjetljivih grupa može dovesti i do hospitalizacije, pa čak i smrti.

Ko je pod najvećim rizikom

Vakcinacija i higijenske mjere značajno smanjuju broj slučajeva gripe, ali virus može pogoditi svakoga, bez obzira na dob ili zdravstveno stanje.

Rizične grupe uključuju:

djecu mlađu od pet godina, naročito mlađu od dvije,

djecu i adolescente koji uzimaju aspirin ili lijekove sa salicilatima,

osobe starije od 65 godina,

trudnice,

osobe s teškim hroničnim bolestima,

oboljele od dijabetesa, HIV-a ili karcinoma,

osobe koje uzimaju imunosupresivne lijekove,

te osobe s izraženom gojaznošću.

Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), svake godine oko 20.000 djece mlađe od pet godina završi u bolnici zbog komplikacija izazvanih gripom.

Djeca

Imunološki sistem djece još uvijek nije u potpunosti razvijen, pa su podložnija infekcijama. Tokom pandemije svinjskog gripa 2009. godine, djeca uzrasta od 5 do 14 godina imala su 14 puta veću vjerovatnoću zaraze u odnosu na odrasle starije od 60 godina.

Starije osobe

Kod starijih osoba imunološki sistem s godinama slabi, zbog čega tijelo teže reaguje na virusne infekcije. Zato čak 90% smrtnih slučajeva povezanih sa sezonskom gripom u SAD-u pogađa upravo populaciju stariju od 65 godina.

Trudnice

Trudnoća uzrokuje fiziološke promjene u imunološkom sistemu, srcu i plućima, što povećava rizik od težih oblika gripe i komplikacija poput prijevremenog porođaja i niskog broja porođajne težine.

CDC preporučuje vakcinaciju protiv gripe tokom trudnoće, jer štiti i majku i bebu.

Osobe s hroničnim bolestima

Gripa može pogoršati postojeće zdravstvene probleme. Hronične bolesti srca, pluća, bubrega, kao i dijabetes, astma i neurološki poremećaji mogu se dodatno zakomplikovati usljed infekcije.

Gojaznost

Ekstremna gojaznost smanjuje sposobnost tijela da se bori protiv infekcija. Istraživanje objavljeno 2010. godine u časopisu PLOS One pokazalo je da su gojazne osobe imale veći rizik od hospitalizacije i smrti zbog infekcije virusom H1N1.

Najčešće komplikacije gripe

Osim uobičajenih simptoma (groznice, umora, kašlja i bolova), gripa kod osjetljivih grupa može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme:

Infekcije uha – česte kod djece, jer virus može izazvati upalu u srednjem uhu i nakupljanje tečnosti.

Sinusitis – gripa izaziva oticanje i začepljenje sinusa, stvarajući pogodne uslove za bakterijske infekcije.

Pogoršanje astme – virus dodatno upali disajne puteve, što može pojačati simptome astme.

Upala pluća (pneumonija) – jedna od najtežih komplikacija, koja može biti smrtonosna. Dovodi do nakupljanja tečnosti u plućima i smanjenog dotoka kiseonika.

Napadi (konvulzije) – kod djece s povišenom temperaturom mogu se javiti febrilni napadi, obično kratkotrajni i bez trajnih posljedica.

Prijevremeni porođaj – trudnice s teškim oblikom gripe imaju veći rizik od prijevremenog poroda i komplikacija za novorođenče.

Zaključak

Gripa svake godine odnese hiljade života širom svijeta, a najugroženiji su stariji od 65 godina. Prevencija, prije svega kroz vakcinaciju, pravilnu higijenu i brigu o zdravlju, ostaje najbolji način zaštite.