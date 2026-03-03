Ptičija gripa: Najosjetljivije kokoške i tuke

Ptičija gripa, avijarna influenca, ponovo je u fokusu javnosti nakon što je potvrđena na jednoj farmi, a nadležne institucije sada upozoravaju da su najosjetljivije kategorije peradi upravo kokoške i tuke, dok divlje ptice često predstavljaju rezervoar i prenosioca bolesti.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Federalne uprave za inspekcijske poslove navode da je riječ o vrlo kontagioznoj zaraznoj bolesti koja se brzo širi, posebno u uslovima intenzivnog uzgoja. Upravo zbog toga, najveći rizik trpe komercijalne farme sa većim brojem grla, ali i manja domaćinstva u kojima se perad drži na otvorenom, bez adekvatnih biosigurnosnih mjera.

Kokoške i tuke pokazuju najizraženije kliničke simptome i kod njih su gubici najveći, dok divlje ptice, iako često otpornije, imaju ključnu ulogu u širenju zaraze. Kontakt domaće peradi s divljim pticama prepoznat je kao jedan od glavnih faktora rizika, posebno u područjima gdje je potvrđena pojava bolesti i uspostavljene zone pojačanog nadzora.

Nadležne službe podsjećaju da avijarna influenca uzrokuje ozbiljne ekonomske posljedice, uključujući uginuća, obavezno uklanjanje zaraženih jata te ograničenja u prometu peradi i proizvoda porijeklom od peradi. Zbog toga se od uzgajivača zahtijeva striktna primjena biosigurnosnih mjera, držanje peradi u zatvorenim objektima, sprječavanje kontakta sa divljim pticama, zabrana napajanja vodom iz otvorenih izvora, kao i ograničavanje kretanja ljudi i životinja na farmama.

Veterinarske službe apeluju da se svaka promjena zdravstvenog stanja u jatu odmah prijavi nadležnoj veterinarskoj stanici, jer pravovremena reakcija može spriječiti dalje širenje bolesti i umanjiti štetu koju avijarna influenca ostavlja iza sebe.