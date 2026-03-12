Zbog ptičije gripe pojačane mjere na peradarskim farmama u TK

Nakon pojave visoko patogene influence ptica u mjestu Karanovac, u općini Petrovo u Republici Srpskoj, koja se proširila i na dijelove Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni veterinarski inspektorat provodi mjere prevencije i suzbijanja zaraze na području Tuzlanskog kantona.

Mjere uključuju i službeno uzorkovanje na peradarskim objektima koji se nalaze u zaraženom i ugroženom području. Svi objekti su prethodno stavljeni pod službeni nadzor kantonalne veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Do sada urađene laboratorijske analize nisu potvrdile prisustvo virusa influence ptica.

Radi procjene situacije i koordinacije daljih aktivnosti, federalni veterinarski inspektori su odmah nakon pojave zaraze boravili u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli je održan sastanak s predstavnicima Kantonalnog veterinarskog inspektorata Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, na kojem je glavni kantonalni veterinarski inspektor informisao o dosad poduzetim mjerama u peradarskim objektima, ali i planiranim aktivnostima.

Održani su i sastanci s lokalnim vlastima, uključujući načelnika Općine Doboj Istok, gradonačelnika Gračanice i direktora komunalnog preduzeća u Gračanici, a razgovarano je o određivanju lokacija za eventualno neškodljivo zbrinjavanje životinjskih leševa.

Podsjetimo, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom su dijelovi Tuzlanskog kantona proglašeni zaraženim i ugroženim područjima.

Zaraženim i ugroženim područjima proglašena su naselja Gračanica, Lendići i Stjepan Polje na području Gračanice, zatim Brijesnica Mala, Brijesnica Velika, Klokotnica i Stanić Rijeka na području Doboj Istoka, kao i Babići, Donja Lohinja, Gornja Lohinja, Lukavica, Malešići, Orahovica Donja, Orahovica Gornja, Paležnica Donja, Piskavica, Pribava, Skipovac Donji, Skipovac Gornji, Soko, Škahovica i Vranovići.

Iz Federalna uprava za inspekcijske poslove poručuju da će se i u narednom periodu provoditi sve propisane mjere s ciljem zaštite zdravlja životinja, sigurnosti građana i očuvanja poljoprivredne proizvodnje.