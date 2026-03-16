Federalni inspektorat kaznio dvije benzinske pumpe zbog cijena goriva

U okviru kontrole poštivanja propisa i mjera neposredne kontrole cijena koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni tržišni inspektorat je u periodu od 9. do 13. marta 2026. godine izvršio inspekcijski nadzor na ukupno 13 benzinskih pumpi u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. U nadzorima je utvrđeno da su dvije (2) benzinske pumpe pri kalkulaciji maloprodajnih cijena prekoračile maksimalnu dozvoljenu maržu u iznosu od 0,25 KM po litru u maloprodaji. Za utvrđene prekršaje, subjektima nadzora će biti izdati prekršajni nalozi u iznosu od 14.000,00KM.

Upozoravamo privredna društva koja vrše promet naftnih derivata da su pri kalkulaciji veleprodajnih i maloprodajnih cijena dužna pridržavati se mjera neposredne kontrole cijena. Podsjećamo da je maksimalna dozvoljena marža u veleprodaji 0,06 KM po litru derivata, a u maloprodaji 0,25KM. Prije svake promjene cijene, benzinske pumpe dužne su Federalnom ministarstvu trgovine dostaviti obavijesti o promjeni cijena (OPC obrasce). Cijene goriva mogu se mijenjati jednom u periodu od 24 sata, a nove cijene stupaju na snagu narednog dana od 00:01 sati.

Potrošači mogu koristiti mobilnu aplikaciju FMT FBiH Oil Info, putem koje mogu u realnom vremenu pratiti cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije BiH te provjeriti cijene na različitim lokacijama, ali i prijaviti eventualne nepravilnosti ukoliko postoji razlika između istaknute cijene na pumpi i cijene po kojoj se gorivo naplaćuje.

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja provođenje inspekcijskog nadzora na benzinskim pumpama u skladu s procjenom rizika i zahtjevima zaštite javnog interesa i potrošača. Na benzinskim pumpama koje su zatečene u prekršaju biće vršeni i kontrolni inspekcijski nadzori, kako bi se spriječilo eventualno dalje sticanje protiv-pravne koristi nauštrb potrošača.

Podsjećamo, uz redovne kontrole temeljem Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine koje se vrše po Zahtjevu Federalnog minstarstva trgovine, Federalni tržišni inspektorat vrši inspekcijski nadzor na benzinskim pumpama i temeljem Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o kontroli cijena u FBiH, Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena te Uputstvom o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga, kojim su disitributeri naftnih derivata obavezni dostavljati podatke o promjeni maloprodajnih cijena i marži na obrascima (OPC i OPM).