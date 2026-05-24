Od srijede nova pravila na cestama u BiH: Kazne do 5 hiljada KM, moguće i oduzimanje vozila

Od srijede, 27. maja, u Bosni i Hercegovini počinje primjena izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, kojima se uvode znatno strožije kazne za nesavjesne vozače, posebno za takozvanu obijesnu vožnju.

Izmjene zakona usvojene su 14. maja 2026. godine u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čime je završena kompletna parlamentarna procedura.

Novim zakonskim rješenjima prvi put je precizno definisana obijesna vožnja, a predviđene su i višestruko veće kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, vožnju pod dejstvom alkohola i narkotika, kao i za ozbiljna prekoračenja brzine.

Prema usvojenim izmjenama, obijesnom vožnjom smatrat će se prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, prekoračenje brzine u naselju za više od 40 kilometara na sat, odnosno više od 60 kilometara na sat van naselja, preticanje kolone preko pune linije, kao i upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod dejstvom narkotika i psihoaktivnih supstanci.

Za obijesnu vožnju predviđene su novčane kazne od 2.000 do 3.000 KM, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda. Ukoliko takva vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazne rastu na od 3.000 do 5.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom devet mjeseci i četiri kaznena boda.

Jedna od najstrožijih novih mjera odnosi se na višestruke prekršioce. Policija će imati mogućnost privremenog oduzimanja vozila vozaču koji bude zatečen u obijesnoj vožnji ako je u prethodne dvije godine već kažnjavan za isti prekršaj. Vozilo će biti zadržano do pravosnažne sudske odluke.

Izmjenama zakona značajno su pooštrene i kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Za ove prekršaje sada su predviđene kazne od 200 do 400 KM.

Ako zbog korištenja mobilnog telefona ili nevezivanja pojasa dođe do saobraćajne nezgode, vozač će moći biti kažnjen iznosom od 400 do 2.000 KM, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do šest mjeseci i dva kaznena boda.

Novim zakonom kažnjavat će se i korištenje uređaja za ometanje rada radara i sistema za evidentiranje prekršaja, a za takve prekršaje predviđene su kazne od 200 do 400 KM.

Izmjene ZOBS-a omogućavaju i zadržavanje vozača pod dejstvom alkohola ili narkotika do prestanka djelovanja, a najduže 12 sati.