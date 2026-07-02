Konačan smiraj deset žrtava u Potočarima: Nuko Nukić bit će ukopan uz svoja četiri amidžića

Posmrtni ostaci deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti su imale od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim dvadesetim godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica.

Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova, Kameničko brdo…

I ove godine konačan smiraj će naći otac uz sina, brat uz brata, rođak uz rođaka… Nuko Nukić će biti ukopan u mezarju u kojem su već ukopana njegova četiri amidžića.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao svega 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. On će biti ukopan uz brata Džemaila, koji je konačan smiraj našao u Potočarima 2012. godine.

Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. I on će biti ukopan uz svoga brata Jusu.

U nastavku objavljujemo zvanični spisak deset žrtava koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima:

1. Jusić (Zaim) Senad (rođen 1975. godine) – ubijen u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.

2. Baraković (Ramiz) Muriz (rođen 1973. godine) – ubijen na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak.

3. Musić (Edhem) Hamed (rođen 1973. godine) – ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).

4. Alić (Šemso) Ramo (rođen 1965. godine) – ubijen u Bratuncu 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

5. Osmanović (Osman) Muhidin (rođen 1963. godine) – ubijen u Vlasenici u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

6. Ćerimović (Rahman) Huso (rođen 1963. godine) – ubijen na području Zvornika u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

7. Nukić (Suljo) Nuko (rođen 1957. godine) – ubijen u Vlasenici u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.

8. Gušter (Alija) Ahmet (rođen 1954. godine) – ubijen na području Vlasenice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).

9. Kunić (Omer) Asim (rođen 1953. godine) – ubijen na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

10. Dautović (Mustafa) Ramo (rođen 1939. godine) – ubijeno na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još deset identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji.

Razlog zbog kojeg se porodice još uvijek ne odlučuju na zvaničnu identifikaciju i ukop je uglavnom nekompletnost skeleta žrtava koje su pronađene i do sada identifikovane. Mnogi od njih biraju čekati otvaranje novih grobnica, u bolnoj nadi da će pronaći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih.

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.