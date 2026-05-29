Za kolektivnu dženazu u Memićima spremni posmrtni ostaci tri žrtve iz Zvornika

Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se u ponedjeljak, 1. juna ove godine, klanjati u Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići – Gornja Kalesija.

Ove godine biće ukopana jedna žrtva koja je identifikovana te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati.

Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana jeste Rahić (Hasana) Robert rođen 1974. godine. On je imao svega 17 godina kada je, 1992. godine, ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašča u Zvorniku.

Osim Roberta ove godine će se u dva mezara spustiti i posmrtni ostaci dvije žrtve koje nije bilo moguće identificirati. Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe BiH, pretpostavlja se da se radi o dvije žrtve ubijene na području Zvornika 1992. godine.

Posmrtni ostaci jedne žrtve ekshumirani su na lokalitetu Zlatne Vode, Zvornik, u junu 2000. godine. Radi se o posmrtnim ostacima koji su na ovom lokalitetu pronađeni na površini terena.

Posmrtni ostaci druge žrtve čija identifikacija nije bila moguća, ekshumirani su na lokalitetu Sejfići u septembru 2019. godine.

Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovoga broja u 58 slučajeva se radilo o masovnim grobnicama. U 19 masovnih grobnica pronađeni su posmrtni ostaci žrtava ubijenih 1992. godine. Iz 39 grobnica su ekshumirane žrtve ubijene 1995. godine.

Do sada su sa područja Zvornika identificirani posmrtni ostaci 1.519 žrtava, a 1.134 žrtve su ubijene 1992. godine dok je 385 žrtava iz 1995. godine.

Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava, od tog broja 509 žrtava nastradalih 92. godine i 120 žrtava nestalih 1995. godine.