Danas kolektivna dženaza u Memićima za tri žrtve

Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata bit će ukopani danas na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići, Gornja Kalesija.

Kako je ranije za Fenu izjavila glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić, ove godine bit će ukopana jedna identifikovana žrtva, kao i posmrtni ostaci dvije žrtve čiji identitet do sada nije bilo moguće utvrditi.

Identifikovana žrtva je Robert Rahić, sin Hasana, rođen 1974. godine. Ubijen je 1992. godine na području Zvornika, kada je imao 17 godina. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su i ekshumirani u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašča u Zvorniku.

Pored njega, u dva mezara bit će spušteni i posmrtni ostaci dvije neidentifikovane žrtve. Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH, pretpostavlja se da je riječ o osobama koje su ubijene na području Zvornika tokom 1992. godine.

Posmrtni ostaci jedne od tih žrtava ekshumirani su u junu 2000. godine na lokalitetu Zlatne vode kod Zvornika, gdje su pronađeni na površini terena. Posmrtni ostaci druge žrtve, čija identifikacija također nije bila moguća, ekshumirani su u septembru 2019. godine na lokalitetu Sejfići.

Na području Zvornika do sada su ekshumacije obavljene na 219 lokacija, od čega se u 58 slučajeva radilo o masovnim grobnicama. Identifikovani su posmrtni ostaci 1.519 žrtava, dok se još uvijek traga za posmrtnim ostacima 629 osoba.