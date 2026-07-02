Zmajevi pred novim ciklusom: Barbarez u augustu objavljuje spisak za Ligu nacija

Zmajevi su ovog ljeta uradili ono zbog čega se o reprezentaciji Bosne i Hercegovine ponovo govori sa ponosom, ali i sa vjerom da ova ekipa tek ima šta reći u godinama koje dolaze.

Poraz od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi zaustavio je nastup Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što je ova reprezentacija napravila. Naprotiv, iza Zmajeva je rezultat koji će ostati upisan u historiju bh. fudbala, ali i osjećaj da se oko ovog tima može graditi naredni period.

Selektor Sergej Barbarez je nakon utakmice sa SAD-om najavio da će u augustu objaviti novi spisak igrača. Ta najava sada ima posebnu težinu, jer dolazi nakon historijskog nastupa i pred početak novog takmičarskog ciklusa. Već u septembru Zmajevi ulaze u Ligu nacija, gdje ih čekaju Poljska, Rumunija i Švedska, a nakon toga i put prema kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Zmajevi imaju ekipu kojoj navijači vjeruju

Ovaj turnir nije donio samo rezultat, nego i jasniju sliku onoga što Bosna i Hercegovina ima. Nikola Vasilj je na golu bio važan oslonac ekipe, a ispred njega su veliki dio tereta nosili igrači koji su kroz utakmice pokazali koliko reprezentaciji znači ozbiljna konkurencija u svakoj liniji tima.

U odbrani su se posebno izdvojili igrači od kojih se mnogo očekuje i u narednom periodu. Sead Kolašinac ostaje jedan od najvažnijih oslonaca iskustva, Amar Dedić donosi energiju i kvalitet po strani, Tarik Muharemović se potvrdio kao odličan štoper, dok su Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nihad Mujakić, Dennis Hadžikadunić, Arjan Malić i drugi defanzivci dio širine koja će Barbarezu biti važna i u novom ciklusu.

Sredina terena i ofanzivni dio ekipe pokazali su da Bosna i Hercegovina ima igrače koji mogu rasti zajedno sa reprezentacijom. Ivan Bašić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Amar Memić, Ermin Mahmić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić i Dženis Burnić imena su koja čine važan dio ove reprezentativne slike. Neki su imali veću minutažu, neki manju, ali svako od njih je dio grupe iz koje se može graditi tim za ono što dolazi.

Posebno lijepa priča ovog ljeta bio je Kerim Alajbegović. Mladi igrač je pokazao hrabrost, mirnoću i fudbalsku zrelost koja daje razlog za optimizam. Mahmić je odigrao fenomenalan turnir i nametnuo se kao igrač na kojeg se mora ozbiljno računati, Memić je donio energiju i veliki rad, dok Bajraktarević ostaje fudbaler koji svojim potezom može promijeniti ritam utakmice.

U napadu su Edin Džeko, Ermedin Demirović, Haris Tabaković, Samed Baždar i Jovo Lukić dio priče koja spaja iskustvo, snagu, budućnost i veliku borbu za mjesto u timu. Džeko je i dalje ime posebne težine u reprezentaciji, Demirović donosi rad i pritisak na protivničku odbranu, Tabaković je važna opcija za nastavak ciklusa, Baždar predstavlja budućnost, dok je Jovo Lukić pokazao da može dati energiju i konkretnost u napadu.

Ne treba zaboraviti ni one koje su povrede udaljile od Svjetskog prvenstva. Nidal i Osman nisu mogli biti dio ovog turnira, ali njihov povratak može dodatno pojačati konkurenciju i Barbarezu dati još više mogućnosti pred