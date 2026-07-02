Pojačane kontrole: Sladoled u Tuzli mora biti redovno laboratorijski ispitan

Sladoled u Tuzli, kao i drugi lako kvarljivi proizvodi, tokom ljetne sezone bit će pod pojačanim nadzorom sanitarnih inspektora zbog visokih temperatura i povećanog rizika od razvoja bakterija.

Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle podsjetila je sve subjekte koji se bave pripremom, prometom i prodajom sladoleda da su dužni redovno vršiti laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti proizvoda putem ovlaštenih institucija.

Kako je navedeno, visoke ljetne temperature pogoduju razvoju bakterijskih sojeva, posebno ukoliko se hranom ne rukuje na propisan način. Zbog toga je važno da svi proizvodi koji se stavljaju u promet imaju odgovarajuću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti, zasnovanu na laboratorijskom ispitivanju.

Zakonom je propisano da se analize zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe moraju vršiti redovno, najmanje jednom mjesečno. Sanitarni inspektor, u zavisnosti od uslova na terenu, posebno tokom ljetnih mjeseci, može odrediti i kraće rokove za ispitivanje.

Svi subjekti koji prodaju sladoled u Tuzli i slične lako kvarljive proizvode obavezni su poštovati propise o zdravstvenoj ispravnosti hrane, kao i rokove koje odrede nadležni inspektori.

Iz Grada Tuzle poručuju da će sanitarni inspektori pojačano pratiti primjenu zakona i kontrolisati zdravstvenu ispravnost sladoleda. Subjektima koji se ne budu pridržavali propisa bit će izrečene odgovarajuće mjere.